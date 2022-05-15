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Dünya Yunanistan ABD'den 'aferin' almak için yeşil ışık yaktı
Dünya

Yunanistan ABD'den 'aferin' almak için yeşil ışık yaktı

Her fırsatta Türkiye'ye karşı cephe oluşturmak isteyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ABD'den 'aferin' almak için sıcak baktıklarını söledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 01:33:00 -
Yunanistan ABD'den 'aferin' almak için yeşil ışık yaktı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesinin, tüm NATO üyesi ülkeler için büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katkısının olacağını söyledi

Bu iki ülkeyle Yunanistan'ın tarih boyunca iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Dendias, "Yunan tarafının tavrı nettir: İsveç ve Finlandiya'yı NATO ailesinde ağırlamaya hazırız." diye konuştu. Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katkısının da çok olacağını ifade etti.

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