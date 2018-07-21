Yunan’ı sildik AB’yi solladık

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Türkiye’ye balıkçık sektöründe çağ atlatacak olan ve 10 yıldır yapımı engellenen Mersin’deki balık çiftlikleri projesinin Alman beslemesi takozlarına tepki geldi. Akit’e konuşan AKDER Başkanı Kerim Parlatan, sosyal faşistlerin tavrına sert tepki göstererek, Türkiye’nin balıkçılık sektöründe Avrupa ülkelerini sollamasının Batı’yı ve uşaklarını rahatsız ettiğini söyledi.

HALK İSTİYOR AZINLIK KARŞI

Mersin’in önde gelen STK’ları arasında yer alan Akdeniz Silifke Çevre Doğa ve Kültür Derneği’nin (AKDER) başkanlığını yapan ve bölgede ‘istemezük’çü zihniyete karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanınan Kerim Parlatan, gazetemize yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin balıkçılıkta dünya ikincisi olmasını ve çıtayı daha da yukarıya çekmesini hazmedemeyen bu protestocu gruplar Alman beslemesidir” dedi.

“Onlar istiyorlar ki Mersin’de iş alanları olmasın, işsiz genç yığınları olsun, evlenemeyen, madde bağımlısı olan, başıboş gezen nesiller türesin” ifadelerini kullanan AKDER Başkanı Parlatan, “Yerel halk kesinlikle bu projenin destekçisidir ve 10 yıldır beklemektedir. 3 tarafımız denizlerle çevriliyken, Akdeniz gibi bereketli bir denize kıyımız varken denizcilikte geri kalmamız kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.

AVRUPA’NIN İŞİNE GELMİYOR

Balıkçılık sektöründe atılan adımların Batı ülkelerini rahatsız ettiğini vurgulayan Parlatan, “Burada daha önce tersane yapılıyordu ona karşı geldiler. Atom santrallerine karşı geldiler. Nükleere karşı geldiler. Reis-i Cumhurumuz çıkıp demiş ki, ‘o bölgeye yatırım yapın’ kardeşim. Ve bakılmış ki denizde çiftliğe ihtiyaç var. En uygun yer olarak da Mersin’i görmüşler. Burası Antalya ve Ege gibi değil, turizm yok. İş alanları açmak için daha müsait. Balık çiftlikleri projesi de bunun bir örneği. Ama istemiyorlar. Neden? Çünkü burada gerçekleştirilen hamleler Almanya’nın, Hollanda’nın, Yunanistan’ın ve bütün olarak Avrupa’nın işine gelmiyor. Birkaç tane vasıfsız derneğe para akıtarak toplumun Akdeniz’de yapılan projelere karşı çıktığı algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Bize de ‘susun ya da gidin buradan’ diyorlar. Hayır biz gitmiyoruz. Yörükler olarak yıllardan beridir de buradayız ve bölgemizi kalkındıracak projeleri sonuna kadar da destekliyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNİ SOLLADIK

Türkiye’nin ithalat giderlerini ihracat gelirlerine dönüştürdüğünü kaydeden AKDER Başkanı Kerim Parlatan, “Çupra, levrek ve alabalığı biz Yunanistan’dan ithal ediyorduk. Avrupa’ya da Yunanistan’dan gidiyordu. Son yıllarda ise durum tam tersine döndü. Devlet teşvik edince, birkaç holding işin içine girince balıkçılık konusunda çağ atladık. Kısa sürede Yunanistan’ı solladık, Almanya, Hollanda gibi ülkelere balık ihraç etmeye başladık. Çuprada, levrekte, alabalıkta Yunanistan’ı sollamış durumdayız. Almanya’ya gidenler görür, oradaki tezgahlarda yer alan balıkların menşei Türkiye’dir. Yunanistan sahillerinde de Türkiye’den giden balıklar tüketilmeye başladı. Yani parayı artık biz kazanıyoruz. Balıkçılık sektöründe ihracat seviyemiz daha da artıyor. Norveç’ten sonra 2’inci sıradayız balıkçılıkta. Hollanda, İtalya, İspanya, Yunanistan’ı geride bıraktık.”