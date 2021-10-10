Yunan'ı korku sardı: Türkiye'ye karşı yalnız kalacağız

Türkiye'yi provoke etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunanistan'da basın, artık iki ülke arasındaki çatışmanın gerçek bir olasılık olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Fransızlar ve ABD daha sonra müdahale edene kadar karada, havada ve denizde Türkiye'nin askeri hamleleriyle karşı karşıya kalacağız. NATO ise, Ege ve Akdeniz'de bir Yunan-Türk çatışması olasılığı için gerçekten korkunç bir ikilem oluşturdu.

Böyle bir çatışmada NATO kendini çok zor bir durumda bulacaktır. Bu gerçeği kabul eden ittifak, yeni gerilimlerin tırmanmasını önlemek için başlangıçta bir mekanizma kurdu."

"Çatışma olursa NATO karışmayacak"

Ancak bu mekanizma, iki ülkenin denizcilik farklılıklarını çözmelerine yardımcı olmadı ve NATO taraf tutmaktan kaçındı. Enstitüden bir uzman, "Ancak bu Yunan-Fransız savunma anlaşmasıyla Fransa, silahlı çatışma da dahil olmak üzere Yunanistan'ın tarafını tutmaya kararlı" dedi.

İkisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanabilecek bir çatışma, hiç de uzak bir ihtimal değil. Özellikle NATO bu kadar zor durumdayken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma gerçekten de mümkün ve böyle bir şey olduğunda, NATO'nun bunu durdurmak için sahada en ufak bir şey yapmayacağı neredeyse kesin.

Türk Tuğgeneral Nejat Eslen, NATO'nun artık sadece Yunanistan gibi ülkelere hizmet ettiğini vurguladı. Bugün Rusya'ya karşı yeni cephe olan Polonya, Romanya, Bulgaristan'ın da NATO nezdinde öneminin arttığına dikkat çekti.

Eslen, "Dolayısıyla bugün NATO'nun çekirdeğinin ABD, Birleşik Krallık, Baltık ülkeleri, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan oluştuğu söylenebilir" diye konuştu.

"NATO ABD'ye hizmet ediyor"

Aslında ittifak, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu ve öncelikle ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet eden yeni dünya düzeninin kurumlarından biridir." diye konuştu.

"NATO, Ankara'nın Kıbrıs, Suriye ve Libya'daki hamlelerine izin verdi, şimdi de aynısını Kıbrıs'ta yapıyor" denilen haberde, Yunan silahlı kuvvetlerinin olası bir savaşa hazır olduğu iddia edildi.

Müttefiklerini Ege Denizi'ne davet edip Sakız'dan Meis'e kadar Türkiye kıyısındaki adalarda ateşle oynayan Yunanistan'da medya, 'Kıyamet' başlıkları atıyor. Yunanistan'ın Rafale jetleri ve Belharra savaş uçakları satın aldığı Fransa ile yaptığı savunma anlaşması bugün parlamentoda milletvekilleri tarafından oylanıyor. Anlaşmayı parlamento kürsüsünde savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, paktın üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı da öngördüğünü açıkladı.

Türkiye'yi ima etti

Yunan milletvekillerine seslenen Miçotakis, "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım olacağı ilk kez net bir şekilde ifade edilmiştir" ifadesini kullandı. Türkiye'yi ima eden Yunan Başbakan, "Akdeniz'de kimin kimi 'savaş nedeni-casus belli' ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan analistler, Paris ile Atina yönetimleri arasındaki anlaşmanın Türkiye'ye güçlü ve açık bir mesaj verdiğini ileri sürüyor. Provokatif haberleriyle bilinen New Post yayın organı, Türkiye'nin ABD'den savaş uçağı talep ettiğini, Rusya'nın da muhtemel aday olduğunu yazdı.

New Post, Rafale jetleri alan, F-16'larını modernize eden ve son olarak Belharra'ya imza atan Yunanistan karşısında arayı kapatmak için Türkiye'nin 'doğu çarşısı' kurduğunu iddia etti. Yayın organı ayrıca, Ege Denizi'nin ortasına konuşlandırılacak İsrail füze sistemi Spike NLOS füze sisteminin Ankara'nın kabusu olacağını da ileri sürdü.

To Vima, üç Türk savaş gemisinin bölgede olduğunu ve hiçbir şeyin yaklaşmasına izin vermediğini yazdı. Gazete, buna karşılık Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanın üzerinde Fransız ve Yunan jetlerinin uçtuğunu iddia etti.

Eylül ayı sonunda Türk donanması tarafından Girit Adası açıklarından kovulan Nautical Geo, Kıbrıs'ta da Türk deniz sahasına girince aynı kaderi yaşamıştı. To Vima, Girit Adası ve Kıbrıs arasında Yunanistan, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs'ın gemiler ve savaş uçaklarıyla tatbikat yaptığı alanı da gösteren bir harita yayımladı.

Kathimerini gazetesi ise, sahadaki restleşmeye rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde 63. randevunun Ankara'da gerçekleştiğini geniş bir haberle aktardı. Yunanistan'ın en etkili yayın organlarından Kathimerini, uzun yıllar yapılmayan ve 2021'in başında bir kez daha hayata geçirilen istikşafi görüşmelerin 'nafile' olduğu yorumunda bulundu.