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Gündem Yunan'ı fena korku sardı: Bizim için feci sonuçları olur
Gündem

Yunan'ı fena korku sardı: Bizim için feci sonuçları olur

Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın KKTC'yi resmi olarak tanıyacağı yönündeki iddialar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uykularını kaçırmaya başladı. Paniğe kapılan Yunan basını, Atina yönetiminin devreye girerek bu duruma engel olması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 19:34:00 - 2021-07-17 19:34:32
Yunan'ı fena korku sardı: Bizim için feci sonuçları olur

 yeniakit.com.tr 

Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın KKTC'yi resmi olarak tanıyacağı yönündeki iddialar dünya gündeminde geniş yankı buldu. Söz konusu iddialar Rum ve Yunan basınında büyük endişeyle karşılandı.

Pakistan ve diğer devletlerin KKTC'yi tanımaya hazırlandığını aktaran Yunan Info Gnomon Politics gazetesi hazımsızlığı ortaya koydu.

KKTC için "sözde Türk devleti" ifadesini kullanan Yunan gazetesi, Atina yönetiminin bu tanımaya engel olması gerektiğini belirtti.

"Pakistan ve diğer ülkeler, KKTC'yi tanımaya hazırlanıyorlar" diyen Info Gnomon Politics, bu durumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan için feci sonuçlar doğuracağını iddia etti.

"Bizim için feci sonuçları olur"

Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın yüksek olasılıkla KKTC'yi tanıyacağını kaydeden Yunan gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan ve diğer devletler, KKTC'yi tanımaya hazırlanıyor. Herhangi bir tanıma bizim için feci sonuçlara yol açacaktır."

KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiası

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Zaferi'nin ardından KKTC'nin beş ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Yunan ve Rum basınında çıkan haberlerde Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın KKTC'yi tanımaya hazır olduğu belirtilmişti.

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