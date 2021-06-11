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Medya Yunan'dan itiraf: Durumumuz içler acısı
Medya

Yunan'dan itiraf: Durumumuz içler acısı

Yunan basını Türk denizciliği ile Yunan denizciliğini kıyasladığı haberde, kendi donanmalarının Türklere karşı içler acısı durumda olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:31:00 - 2021-06-11 11:10:44
Yunan'dan itiraf: Durumumuz içler acısı

İHA'lar, SİHA'ar, yerli ve milli konseptteki silahlar ve mühimmatlar. Bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekerken, Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayınladı.

Haberde Türk donanmasının son dönemde elde ettiği atılıma değinilirken, Yunan gemilerinin Türkiye karşısında içler acısı halde bulunduğu benzetmesi dikkat çekti.

Mavi vatan desteği

Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde, atılan her adımın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğinin vurgulanırken, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı." denildi.

Haberde Türk donanmasında bulunan gemilerin imkan, kabiliyet, yaş ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekilirken, "Ankara, modern ve güçlü bir filonun, Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor." ifadeleri yer aldı.

"Durumumuz içler acısı"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin atıldığı sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak, "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi.

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