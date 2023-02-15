Yunan'da deprem sevinci! AK Parti seçimden canlı çıkamaz

TAHSİN HAN

Kahramanmaraş merkezli iki depremle “asrın felaketi”ni yaşayan Türkiye’ye yönelik haberlerini, bir haftadır nefretten uzak bir dille veren Yunanistan basını, dün aslına rücu etti.

Depremin 9. gününde Yunan Newbreak.gr haber sitesi, depremdeki felaketi adeta sevinçle karşılayarak büyük yıkımın mayıstaki seçimlerde Erdoğan’ın sonunu hazırlayacağını iddia etti.

“Erdoğan’ın neo-Osmanlı hegemonyası şiddetli bir çöküşle karşı karşıya” başlığını kullanan Yunan sitesi, 14 Mayıs’taki seçimlerden Ak Parti ve Erdoğan’ın “canlı çıkmasının” çok zor olduğunu ileri sürerek, Türkiye’deki sol kesimin yalan ve algılarını haberine dayanak yaptı.

Padişah Erdoğan sloganı

Erdoğan’a sultan, padişah gibi sıfatlar verip onu kendince otoriterlikle suçlayan Yunan gazetesinin ahlaksız haberinde şu ifadelere yer verildi: “Sırtını duvara dayamış olan ‘sultan’, deprem krizini yönetmesi için çağrılır ve yaklaşan seçimlerden ancak ‘canlı’ çıkmakta çok zorlanacağı artık kesin... Ve şimdi; Recep Tayyip Erdoğan’ın bunca yıldır sahip olduğu siyasi gücü, depremin şehirleri yerle bir ettiği saldırının ardından, onları yönetmesi gereken sismik boyutlardaki krizden “canlı” çıkmaya yetecek kadar mı?

Kendisini ve hükümetini tehdit eden krizlerden bugüne kadar hep bir çıkış yolu bulan ‘padişah’ın (Erdoğan) bundan sonraki adımları ne olacak? Politik bir kurtuluş pratiği olarak otoriterlik nerede? 14 Mayıs’ta komşuda (Türkiye) yapılması planlanan çok önemli seçimler göz önüne alındığında - tabii ki son gelişmeler nedeniyle bir şeyler değişmezse - Erdoğan’ın bu kez çıkış yolu bulması zor.”

Ecevit’i deprem götürdü iddiası

Erdoğan’ın 1999 İzmit depremi sayesinde Ecevit hükümetini yıkıp iktidara geldiği yalanını uyduran Yunan sitesi, depremlerin “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın otoriter neo- Osmanlı saltanatını duvara toslayarak böyle bir trajediyi yönetemez” hale getirdiğini iddia etti.

Afet bölgelerinde “hayırseverin” çabalarına rağmen vatandaşların öfkesinin dinmediğini ileri süren Yunanlılar, “Yüz binlerce kişi soğuk koşullarda evsiz kaldı ve hükümete tepkili. Sonuç olarak, ‘padişah Erdoğan’ tarafından başlatılan ikna kampanyası yeterli görünmüyor. Deprem mağdurlarına kira vaatleri, yeni evlerin yapılması ve müteahhit-katillerin ibret verici cezalara çarptırılacak olaması yetecek görünmüyor” diyerek Erdoğan’ın seçimi kaybedecek, iddiasında bulunup bunun sevincini yaşadı.

İngiliz de seviniyor

Benzer bir haber de İngiliz Financial Times da yer aldı. İngiliz gazetesi de Yunan sitesi gibi Türkiye’deki sol kesimin yalanlarını haberlerine dayanak yapıp, Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğini iddia edip adeta sevinç naraları attı.