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Dünya Yunan vekilden tarihi itiraf: Bölgedeki en saldırgan ülkeyiz
Dünya

Yunan vekilden tarihi itiraf: Bölgedeki en saldırgan ülkeyiz

Pafilis, “Bölgedeki en saldırgan ülke Yunanistan. Siz Amerikalıların hizmetkârlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz” diyerek Miçotakis yönetimini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:35:00 -
Yunan vekilden tarihi itiraf: Bölgedeki en saldırgan ülkeyiz

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Yunan meclisindeki konuşmasında Miçotakis yönetiminin, Türkiye’ye karşı Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Yunan milletvekillerine seslenen Pafilis, “Yunanistan’ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum. Ben, bölgede Yunanistan’ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum” diye konuştu.

Yunanistan’ın tüm “savaşlara” Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, “Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?” değerlendirmesini yaptı. Pafilis, Atina’yı siyasi olarak NATO’ya bağımlı olmakla suçladı.

Yunanistan’ın Suudi Arabistan’a Patriot bataryası göndermesini de eleştiren Yunan Vekil, “Suudi Arabistan’da Patriotların işi ne?” dedi.

Komünist Parti Sözcüsü Pafilis, “Siz Amerikalıların hizmetkârlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Franda'dan yeni fitne

Öte yandan; Yunan Kathimerini gazetesi, Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz’de önü kesilen Nautical Geo araştırma gemisini Fransa’nın desteklediğini manşet haberiyle duyurdu.
Kathimerini’ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina’ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası’nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti.

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