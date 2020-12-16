Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu

Yunanistan Parlamentosu'nda her geçen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken açıklamalar yapılıyor.

Son olarak vekillere seslenen bir Yunan milltvekili, Erdoğan'ın Yunan parlamentosunda 4 vekili olduğunu ve bunların Atina'ya ihanet ettiğini söyledi.

Yunan vekil ayrıca açıklamalarınn bazı kısımlarını Türkçe yaptı.

Yunan vekilin açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu. Bazı vatandaşlar, Yunan vekili kastederek 'Türkiye ve Erdoğan korkusu, Yunan'a Türkçe öğretti' yorumlarını yaptı.

Açıklamalar, Yunanistan'da da gündem oldu. Yunanlılar da Yunan vekili alaya aldı.