Yunan uzmandan çok konuşulacak itiraf: 15 Temmuz'dan sonra ABD'nin kontrolü sona erdi

Yunan analist Stergios D. Theofanidis, kaleme aldığı bir makalede, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki tarihi sıçrayışını işaret ederek, Yunanistan'ın en az 15 yıldır bu konuda bir şey yapmadığını söyledi.

Theofanidis, savunma alanındaki özerklikle ilgili, "Bu, önemli riskleri ve zaman ve para açısından çok yüksek maliyeti olan son derece zor bir süreçtir. Aynı zamanda, çok sayıda kurum, şirket ve nihayetinde ilgili hükümetlerin çok yönlü ve çok boyutlu iş birliğiyle birlikte organizasyon ve yöntem gerektirir" dedi.

HİSARO+ Türkiye'nin kararlılığını gösteriyor

Geçtiğimiz günlerde envantere giriş öncesi son testini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin Mili Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) Hisar-O+ için açıklamalarda bulunan Theofanidis, "Hisrar O+ hava savunma füze sisteminin operasyonel testi, uzun menzilli silahların değerini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Füzenin geçtiğimiz günlerde Aksaray test sahasında ateşlendiğini hatırlatan Theofanidis, "Bu gelişme her şeyden önce, Türkiye'nin silah sistemleri tedariki açısından bağımsızlık politikasında ısrar ettiğinin bir başka kanıtı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pakistan ve Çin'le de iş birliği yatığını belirten Yunan analist; Türkiye'nin ATMACA, SOM füze ailesi, Bozdoğan, HİSAR O+ ve geliştirilmekte olan SIPER gibi farklı menzillerde kullanılacak 'hava-hava, kara-hava, hava-yer' füzeleri üzerinde çalıştığına dikkat çekti.

15 Temmuz'dan sonra ABD'nin kontrolü bitti

Türkiye'deki 'savunmada bağımsızlık' hareketine, 15 Temmuz'un etkisine değinen Theofanidis, 'Tüm bunların yanı sıra, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, Türklerin silah seçimlerinin artık ABD tarafından hiçbir şekilde kontrol edilmediğini de belirtmek gerekir.' dedi.

Türkiye ve savunma sanayiinde, ilgili devlet lisansları aracılığıyla devlet kurumlarıyla olduğu kadar Pakistan, Çin, Almanya, İspanya, Güney Kore ve diğer birçok ülkedeki şirketlerle de iş birliği yaptığına dikkat çeken Theofanidis, Türkiye ekonomik nedenlerle sıkıntı yaşasa bile, ABD'nin de kendi payına düşeni yapacağını ileri sürdü.

Yunan analiste göre bunun nedeni: Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmemek...

Yunanistan'ın da savunma alanında son iki yılda bazı adımlar attığına dikkat çeken Theofanidis, "Ancak, ilkel uzun vadeli iş planlamasına yol açacak temel rasyonaliteye kadar gidilecek uzun bir yol var" dedi.

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