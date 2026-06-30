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Spor Canlı heykel vizeye takıldı! Kongo’nun ikonik taraftarı maça gidemiyor
Spor

Canlı heykel vizeye takıldı! Kongo’nun ikonik taraftarı maça gidemiyor

Yeniakit Publisher
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Canlı heykel vizeye takıldı! Kongo’nun ikonik taraftarı maça gidemiyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 'canlı heykel' olarak tanınan ikonik taraftarı Michel Nkuka Mboladinga, İngiltere maçı öncesi vize engeline takıldı.

Kongo’nun tribünlerdeki en dikkat çeken taraftarı, İngiltere maçı öncesi vize engeliyle karşılaştı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamayacak.

 

Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

 

Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.

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