  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bunu mutlaka başlatmalıyız” diyerek duyurdular!Topraklarından oluk oluk petrol fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet Şeytani plan: Maket hava savunma sistemleri konuşlandırıldı Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak? 5'i kadın 20 kişiyi gözaltına aldı Siyonistin gücü kadın ve çocuklara yetiyor Gazze’de diyaliz krizi büyüyor! Hayati madde tükendi, cihazlar durdu DOA sistemi Türkiye genelinde devreye girdi: At şişeni al paranı! Bursa'da acı olay: Kaza yapan kişiye yardım etmek istemişti! Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı Oyuncu Deniz Akkaya apar topar gözaltına alındı! İşte herkesi şaşkına çeviren sebebi
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kalay Usta, şiddet içerikli dijital oyunlar ve sanal medya içeriklerinin çocuklarda şiddeti normalleştirme, empati kaybı ve saldırgan davranışlara yol açabileceğini belirtti.

#1
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Çocukların sanal dünyada karşılaştığı içerikler, davranışlarını doğrudan etkileyebiliyor.

#2
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, geçtiğimiz günlerde Filipinler'de bir okulda yaşanan silahlı saldırılar sonrası da uzmanlar, çocuk ve ergenlere yönelik uyarılarını yineledi. Filipinler'deki saldırıda şüphelilerden birinin "Kontrolsüz yıkım ve aşırı şiddet içeren mücadeleler barındıran" bir yapımı oynadığı ifade edilirken söz konusu oyuna geçici erişim engeli getirildi.

#3
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Şiddet içerikli dijital oyunlara ve içeriklere maruz kalan çocukların şiddeti normalleştirebildiğini söyleyen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kalay Usta, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

#4
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

"Son yıllarda bilgisayar oyunları ciddi şekilde kontrolden çıkmış durumda" diyerek sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kalay Usta, "Çocukların şu anda dopamin ihtiyacını karşılayabilmek için çok hızlıca ulaşabildiği şey; bilgisayar oyunları. Evlerde velilerin çocuklarla sohbet bile edemediği bir ortam var. Şiddetin çok fazla olması şiddet eğilimini artırıyor. Çocukken frontal korteks (kişinin karar verme mekanizması üzerinde etkili olan beynin bölümü) çok gelişmediği için o saldırgan dürtülerin kontrolü çok daha zor oluyor.

#5
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Çocuklar için bunları gerçek hayata taşımak ihtimali yetişkinlere kıyasla daha fazla. Ekranın içeriğinde çocuklar ne izliyor ya da oyunda ne ile oynuyor, çok fazla kontrol etmemiz gereken bir süreçteyiz. Çevresinde şiddeti çok fazla gören çocukların bunu normalleştirme eğilimi oluyor. Bir sorun çözme söz konusu olduğunda doğrudan saldırarak çözmek gibi bir şeye gidiyorlar" dedi.

#6
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Ailelerin tutumuna ilişkin konuşan Kalay Usta, "Çocuğa eşlik etmek, daha rehberlikçi bir pozisyonda kalmak gerekiyor. Ekranın içeriğinde ne var, kiminle konuşuyor, oyun esnasında biriyle diyalog halinde oluyorsa bunlar güvenilir mi, değil mi? Akran zorbalığına uğruyorsa, günlük hayatında kendini çok zayıf, yetersiz hissediyorsa bunları ebeveynleriyle paylaşamıyorsa ve yeterince destek alamıyorsa çocuk oyunda daha yenilmez, daha güçlü hissettiği için oyunun içine daha çok giriyor ya da oradaki bir karakterle özdeşim kuruyor. Çocuğumuzun yeterli hissedebilmesini desteklememiz, güven ortamını sağlamamız gerekiyor. Sosyal medyada yaş sınırı olumlu bir süreç getirir diye düşünüyorum. Velilerle çalışırken özellikle fark ettiğim şu oluyor; ‘Ne yapalım ki, bizimle vakit geçirmek istemiyor'. Ortam, gerçekten güvenli mi diye görebilmek gerekiyor. Kick boks, boks oyunu gibi bazı oyunlarla, sporsal aktivitelerle bu duygularını açığa çıkarmalarına yardımcı olabiliriz. Sanal dünya aslında günlük hayatta karşılanmamış ihtiyaçların karşılandığı bir yer. Teknoloji kullanma konusunu sağlıklı bir yere çevirirsek çocukları daha başarılı, öğrenebilir noktaya taşıyabilirsek daha sağlıklı olabilir ama diğer açıdan çok sıkıntılı" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Anne ve babalar bu uyarılara kulak verin! Sanal dünya düşündüğümüzden daha tehlikeli

Teknoloji bağımlılığı konusundaki başvurulara yönelik konuşan Kalay Usta, "Çok fazla var. Özellikle son yıllarda başvurulan en yaygın konulardan bir tanesi zaten teknoloji, oyun bağımlılığı. Bu ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Aile oyunları öneriyoruz, ailecek oynayabileceğiniz bir oyun olsun. Ebeveynlerin çocuklarıyla güzel bir bağ kurması, korkmaması, sanal dünyayı da tamamen korkulacak bir nesne haline getirmeyip daha faydalı nasıl kullanabilecekleri yönünde düşünmelerini önereceğim. Sanal dünya şu an düşündüğümüzden daha tehlikeli bir durumda ne yazık ki. Çocuk oyun oynuyor olduğunda özellikle şiddet içerikli oyunsa; hepimizin doğasında olduğu gibi çocuğun doğasında da var. Saldırganlık dürtülerini çok daha fazla kışkırtan bir yanı var. Bazı çocuklarda özellikle alt yapı varsa hem sosyal hem psikolojik etkenler de söz konusuysa ortaya çok daha yıkıcı durumlar çıkabiliyor. Son yıllarda gördüğümüz, okul katliamı gibi korkunç sonuçlarla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Ebeveynler çok dikkatli olmalı. Özellikle Filipin olayından sonra bu oyunun kontrol altına alınmaya çalışılması iyi bir haber" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı
Yerel

Sokak ortasındaki valiz panik yaşattı! Fünyeyle patlatıldı

Ağrı’da kaldırımda bırakılan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
Ekonomi

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü..
'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem

'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Sosyal medyada yayınladığı, “Laik Atak” videosuyla tanınan Melek Ege Özen isimli tasarımcı Polonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını k..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elleri kanlı soykırımcıların iftiralarını zerre kaale almıyoruz! Bizim tarihimizde soykırım yoktur!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elleri kanlı soykırımcıların iftiralarını zerre kaale almıyoruz! Bizim tarihimizde soykırım yoktur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türki..
Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'
Siyaset

Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'

Milletin mukaddesatına, inancına ve manevi değerlerine yönelik pervasız saldırılara arka çıkma aymazlığı bir kez daha tüm çıplaklığıyla sahn..
Bahçeli: Türkiye NATO'nun güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır
Siyaset

Bahçeli: Türkiye NATO'nun güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk ordusu, Karadeniz'in kilidini muhafaza eden Boğazlardaki tarihî hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23