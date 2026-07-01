Rekor üretim fiyatları düşürdü! Artık 20 TL'den satılıyor
Türkiye'de en önemli örtü altı muz üretim merkezlerinden Antalya'nın Manavgat ilçesinde muzun seradan alım fiyatı birinci kalite için 20-25 TL, ikinci kalite için 10 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki düşüşten şikayetçi olan üreticilerden Mustafa Sami Atalay, "Dışarıdan alınan muzun maliyetiyle bizdeki muzun maliyeti çok farklı. Bizde işçilik, gübre, mazot veya diğer girdiler dörde katladı. Fakat muz fiyatı yerinde sayıyor. Hele günümüzde muz 20-25 lira. 20-25 lira olur mu birinci sınıf muz?" ifadesini kullandı.