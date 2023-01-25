Yunan tohumu, buradaki artıklarına üstü kapalı mesaj verdi! 15 Temmuzda denediler Miço başaramadılar

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik, iki taraftan yapılan açıklamalarla gitgide yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine göndermede bulundu. Miçotakis, "Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler, bir gece birdenbire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına "Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." sözleriyle tepki göstermişti.