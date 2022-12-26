Yunan tahrik etmeye devam ediyor

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki gerilimi her geçen gün daha artırıyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Ülkemizin karasularını 12 mile çıkarma kararı almasını kimse engelleyemez." ifadeleriyle başlayan gerginlik, zaman içerisinde atılan adımlarla daha da büyüdü.

Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan, bir de üzerine tatbikat düzenlemişti.

Yunanistan Ege'de bitmeyen gerginliği artıran bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesindeki haberde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.