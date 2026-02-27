Bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmişti! O sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkında mütalaa için Cumhuriyet savcısına gönderildiğini hatırlatarak, savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında, sanıklar Memet Gezer, Cengiz Sertel, Mohammad Dib Korali ve Temir Dükancı'nın, suça konu patlamaların gerçekleşmesi amacıyla Suriye istihbaratı adına eylem planlamasında yer almaları, patlamaların öncesi ve sonrasında olayı planlayanlara lojistik destek sağlamaları, patlayıcı maddeleri temin etmeleri ve finansman sağlamaları sebebiyle iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutulmalarını istedi.

Tüm sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcı, sanıklara ayrıca "kasten öldürme" suçundan 52 kez ağırlaştırılmış müebbet, 130 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs", 138 kişiye yönelik "mala zarar verme" ve "patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçlarından da ayrı ayrı 3 bin 842 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca, dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Omar Alkhatıp ve THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın dosyalarının ayrılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaanın açıklamasının ardından söz verilen sanıklar ve sanık avukatları, savcının görüşüne karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi.

Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın firari sanıklarından Mehmet Gezer de 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Firari sanıklardan Mohammad Dib Korali 14 Ocak 2025, Temir Dükancı da 25 Şubat 2025'te MİT Başkanlığının operasyonlarıyla Suriye'de yakalanmıştı.