Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Altının kilogram fiyatı geriledi
AA Giriş Tarihi:

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günün sonunda 7 milyon 400 bin TL’ye indi.

#1
Foto - Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 400 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu.

#2
Foto - Altının kilogram fiyatı geriledi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 440 bin liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altının kilogram fiyatı geriledi

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 472 milyon 794 bin 245,85 lira, işlem miktarı ise 1013,91 kilogram oldu.

#4
Foto - Altının kilogram fiyatı geriledi

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 614 milyon 173 bin 386,23 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

