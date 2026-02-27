  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kolajenin katkısı kanıtlandı: Cilt ve eklem ağrıları azalıyor Altının kilogram fiyatı geriledi Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı! Talepler her gün artıyor: ABD, İran’ı vurmayı kafaya koymuş Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik Her tahmini çıkıyordu! Ekonomist Filiz Eryılmaz elinde gram altın olanları uyardı Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi Almanya'dan duyurdu ve Bayern istemedi: Fenerbahçe takibe geçti
Spor
6
Yeniakit Publisher
Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

Her tahmini çıkan ve Galatasaraylı olan yorumcu Uğur Karakullukçu Liverpool'u duyunca canlı yayında su içti.

#1
Foto - Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray’ın Liverpool ile eşleşmesi sonrası yorumcu Uğur Karakullukçu’nun canlı yayındaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

Kura çekimini canlı yayında takip eden Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu’nun verdiği tepki ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

#3
Foto - Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray’ın İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşmesi sonrası Uğur Karakullukçu’nun canlı yayında yüksek sesle tepki verdi.

#4
Foto - Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

Eşleşmenin açıklanmasının ardından yaşanan Karakullukçu'nun şaşkınlık anları kameralara yansıdı.

#5
Foto - Her tahmini çıkıyordu ve Liverpool'u duyunca canlı yayında bakın ne yaptı!

ORUÇLU OLDUĞUNU UNUTARAK CANLI YAYINDA SU İÇTİ Canlı yayın esnasında yaşadığı heyecanla oruçlu olduğu unuttuğunu unutan Karakullukçu, masadaki suyu içti. Kısa süre sonra oruçlu olduğunu hatırlayan Uğur Karakullukçu, 'Günaha girdik. Allah affetsin' dedi. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Pedofili ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein’in karanlık dosyası, Amerikan siyasetinin zirvesine uzandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary ..
Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de
Dünya

Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de

Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen diplomatik temaslar kapsamında Cenevre'de düzenlenen ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Görüşme..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23