  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş THY'den israfı bitiren iyilik hareketi: Hem çevreci hem insani bir adım Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok... Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler Araç kullanabilen ayılara kötü haber: O kanunlar yürürlüğe girdi Türkiye resmen harekete geçti: Halep için tarihi imzalar atıldı Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti!
Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı. Galatasaray’ın bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Devler Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

 

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun finali, 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena’da yapılacak.

Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşılaşmış ve Rams Park’ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Ingilizleri karabasan basmistir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23