Çalışmalar tamamlandı! Milli helikopter GÖKBEY'in pilotları GÖKSİM'de yetişecek

Nacar, ilk milli genel maksat helikopteri GÖKBEY'in gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Başka kurumlarımız da bu helikopteri edinmek için can atıyorlar. Çok sayıda pilot yetişecek. O pilotların eğitimine katkı sunmak için de simülatörlere ihtiyaç olacak. Sadece pilotlar yetişirken değil, yetiştikten sonra da periyodik eğitimleri oluyor simülatörlerde. Farklı acil durum senaryoları olabiliyor, gerçek helikopterde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan motor durması gibi, kokpitte yangın çıkması, kuş çarpması, kanat kırılması vesaire yüzlerce prosedür var. Onlarla ilgili eğitim yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar sivil havacılık alanında yaşanmış, alınmış derslerin öğretildiği acil durum senaryoları pilotlarımıza burada yaşatılıyor."