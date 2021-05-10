Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Kıbrıs meselesi hakkına haddini aşan sözler sarfetti.

Türkiye'nin bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni etkisiz hale getirmeye çalıştığını iddia eden Theodoratos, "Kıbrıs'ın MEB'ini kesip egemenliğini kaldırırsanız etkisiz hale geliyor veya 1974'te olduğu gibi (Kıbrıs Barış Harekatı) işgal başlatacaksınız. Ya da iki devlet oluşturmaya çalışacaksınız. Veya iki eyaletli sözde bir konfederasyon sistemi aracılığıyla kontrol edeceksiniz" dedi.

Avrupa Birliği'ne de sitem eden Theodoratos, Batı'nın Kıbrıs konusuna duyarsız kaldığını söyleyerek "Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda neden yok. Özellikle şu dönemde var olmaları gerekiyor. Sonuç olarak bu kouşllar altında ikinci bir hata yapamayız" ifadelerini kullandı.

"Çözüme evet dememeliyiz"

"ABD'den ve başka yerlerden baskı gördükleri bu dönemde Türkiye'ye asla şans vermemeliyiz" diyen Yunan spiker, Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin haklarını hiçe sayarken adanın da tamamen Yunanistan'a ait olduğu hezeyanında bulundu.

Çözümden yana olmadıklarını da itiraf eden Yunan spiker, "Amacımızın herhangi bir çözüme 'evet' demek olmadığını ve Kıbrıs'ı vermeyeceğimizi anlamalıyız. Kıbrıs bizim vatanımız ve orada küçültülmüş bir miras bırakmayacağız. Kıbrıs Yunanistan'dır ve Yunanistan Kıbrıs'tır. Savunmamız, güvenliğimiz, tarihimiz ve medeniyetimiz birbiriyle yakından bağlantılı ve Kıbrıs ile ortak ilkelere sahipler. Türkiye bu stratejik avantajı bizden almak istediği andan itibaren sadece Yunanistan'a değil, AB'ye de zarar verecek çünkü işin içine karışık bir hükümet organı girecek.

Bu hükümet organı AB'nin işlevinde sorun oluşturmaya başlayacak. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla çatışma getirecek adımlara hazırlandığını bilmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir günden diğerine yok olacağına inanan var mı? Türkiye ile yaşadığımız sorunları Kıbrıs tarihine ihanet ederek çözmeye çalışamayız" şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.