Yunan spikerden itiraf gibi açıklama: Türkiye güç kazanırken biz beyin hasarı yaşadık

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'nin güç kazanırken Yunanistan'ın stratejik açıdan beyin hasarına uğradığını söyledi.

"1974'ten bu yana Güney Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da strateji düzeyinde bir beyin hasarına uğradık" diyen Theodoratos şunları kaydetti:

"1960'lı yıllardan bu yana Ege adaları, 12 ada ve özellikle Kıbrıs konusunda niyetini ortaya koyan Türkiye'nin hazırlandığını biliyorduk. Elimizdeki imkanlarla tehditle başa çıkmaya çalışıyorduk. 7 yıllık cunta boyunca birçok önemli ve birinci sınıf askeri ekipman adımı atıldı. Siyasi değişimin ilk yıllarında hangi adımlar devam etti? Esasen diktatörlüğün son aylarında sipariş edilen sistemler sayesinde Yunanistan, C-130, A7 ve Mirage F1'leri aldı ve halihazırda sahip olduğu sistemlerin sayısını artırdı. Söylemek istediğim Yunanistan ve Kıbrıs'ın stratejik düzeyde yeniden fetih mantığına girmediğidir. Güçlü ittifaklar kurma mantığına bile girilmedi."

Yunanistan'ın Türkiye karşısında zayıf ve çaresiz bir konuma düştüğünü aktaran Yunan spiker, "Yunanistan silah sistemleri almak istediğinde ambargo görmedi, tam tersine Türkiye'de bu oldu. Yunanistan ABD'den A7 gibi jetleri almak istediğinde ambargo yoktu. Modern bir silah sistemi almak istediğimizde ambargo yoktu. Güçlü bağlarımız vardı ve onları daha da güçlendirebilirdik" diye konuştu.

Türkiye'yi cezalandıracaklarmış

Sözlerinin devamında Kıbrıs adasının stratejik önemine vurgu yapan Theodoratos, Türkiye'nin yayınladığı haritalar ile Kıbrıs'ın MEB'ini ihlal ettiği hezeyanında bulundu.

Türkleri "işgalci" olmakla itham ederek küstah sözler sarfeden Theodoratos, "İşgalcileri cezalandıracağız, aldanma ve silahsızlanma zihniyetlerini kendimize empoze ederek intihar etmeyeceğiz" şeklinde gülünç ifadeler kullandı.