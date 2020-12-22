  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı
Teknoloji

Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türklerin yapay zekalı İHA'ları çok tehlikeli bir hal aldı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:09:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, büyük bir şahlanış yaşayan Türk savunma sanayii hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Batılı devletlerin kazanıp kar elde etmeyi çok önemsediğini ve bunun için bazı ülkeleri Rusya'ya karşı desteklediğini ifade eden Theodoratos, "Başta Türkiye olmak üzere doğudaki bir takım ülkelere Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi döneminde sahip olduğuna kıyasla ona göre çok büyük bir teknolojik liderlik ve avantaj sağladılar. Bu yüzden uygulanan yaptırımlar için çok daha önce başlamalıydı diyorum ve bunun altını çiziyorum. Askeri sistemlerin yanı sıra yapay zeka sistemlerine karşı da yaptırım koyulmalıydı. Türkiye'nin insansız sistemler, robotik çalışmalar ve sanayi devrimi engellenmeliydi." diye konuştu.

"Bunu anlamak zorundayız"

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kargu-2 kamikaze İHA hakkında konuşan Yunan spiker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu platform çok önemli bir kabiliyete sahip. Her şeyden önce Amerikan ordusunun esasen tek kullanımlık olan sistemlerinden çok daha gelişmiş bir sistem bu. 20 birimlik sürü halinde çalışmak üzere inşa edilen Kargu-2 merkezi bir sistem tarafından kontrol ediliyor. Saatte 120 kilometre kadar hıza çıkabilir. Ayrıca bu 20 birimlik sürü 10 kilometre uzakta olan bir operatör tarafından çalıştırılabilir. İşin ilginç yanı bunun Amerikan muadilleri hedefi bulamadığında ortadan kaybolurken bu sistemler üssüne geri dönebiliyorlar. Bu yüzden bunun Türk askeri teknolojisinde dikkat edilmesi gereken bir adım olduğunu anlamak zorundayız."

"Karşı tarafa ciddi problem oluşturabilir"

Kargu 2'nin terör örgütü PKK mensuplarını ve Türkiye muhaliflerini tüm cephelerde imha etmek amacıyla üretildiğini aktaran Theodoratos değerlendirmesini şöyle noktaladı:

"Şimdilik genel olarak kullanılıyor. 3 kilogramlık bir savaş başlığı var ve bu gördüğünüz küçük şey 15-20 kilogram civarında. Buraya dikkat edin zırhlı araçları imha etmek için 3 kilogramlık bir bomba kullanabilir. Bu bomba termobarik de olabilir. Başka bir deyişle diğerlerinden daha yüksek delme kabiliyetine sahip olabilir. Tüm bunlar Türklerin yapay zeka konusuna çok odaklandığını gösteriyor. Bu platformlarda elbette bazı yabancı firmaların yardımı da var. Bugün bu sürüler özel harekatlarda veya rakiplerine karşı taktik harekatta karşı tarafa çok büyük problem oluşturabilecek konumdalar. Bu bilim ve teknolojinin İslam dünyası tarafından tekrar benimsenmiş olması gerçeğiyle ilişkilendirdiğim bir girişim."

Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı
Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

Gündem

Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu
Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

Gündem

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz
Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

Gündem

Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler
Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler

Gündem

Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı
Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı

Gündem

Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı

Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler
Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler

Gündem

Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık
Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir
Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir

Gündem

Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı
Gündem

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı

Sosyal medyadan çektiği video ile ölüm tehdidinde bulunan saldırganla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay