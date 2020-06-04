Yunan spikerden akılalmaz Türkiye yorumu! 'Ankara intikam alıyor'
Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında, ABD'deki olaylara ilişkin yapılan değerlendirmede akılalmaz yorumlarda bulunuldu.
Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin savunma gücünü öven çıkışlarda bulunan Yunan spikler, bu kez gerçekten uzak bir çıkış yaptı.
Yunan spiker, ABD'de George Floyd'un ölümü ile başlayan olayları Türkiye'nin desteklediğini söyledi.
Spiker, söz konusu desteğin arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin intikamını almak ve S-400 tehdidini ötelemek olduğu yönünde tamamı iftira olan yorumlar yaptı. Kaynak (Wights of Salem)