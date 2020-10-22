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Gündem Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
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Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın güneyini işgal ederek birleşebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:12:00 - 2020-10-22 16:14:07

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir analiz yayınladı. Kendi ülkesinin provokasyonlarını görmezden gelen Yunan spiker, Türkiye'nin Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de sürekli olarak Yunan egemenlik alanına saldırdığı hezeyanında bulundu.

"Bizim için şuan tek yol Türkiye'nin karşısına Helenizm ile çıkmaktır bunun başka yolu yok. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak politikası, ortak savunması, ortak MEB ilanı ve 12 deniz mili olmalı" diyen Theodoratos, Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'da hızla ilerlediğini ifade etti.

Theodoratos, "Güney'e dikkatli bakın. Burada çok daha öncelikli hedeflenmiş bir ilerleme var. Karabağ ile İran arasındaki sınır yolunu takip ediyor. Türkiye ve Azerbaycan güçleri büyük olasılıkla Ermenistan topraklarına girecekleri bir noktaya ulaştı bile. Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın güneyini işgal ederek birleşebilir" dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile arasında bir koridor oluşturmaya çalıştığını söyleyen Yunan spiker "Azerbaycan kara yoluyla Türkiye ile birleşirse ne olacağının farkında mısınız? Üç devlet tek ulus perspektifini bir düşünün. Kıbrıs'taki sözde devlet (KKTC), Türkiye ve Azerbaycan. Bunlar Kafkasya'da ne tarz değişikliklere neden olabilir? Orta Asya'daki Türki devletlerin politikasını genel olarak ne şekilde etkileyebilir? Tüm bu planlar gerçekleşiyor ama sanki bilinmiyormuş gibi davranılıyor.

Küstah bir şekilde Türkiye'nin püskürtülmesi gerektiğini dile getiren Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

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