Yunan spiker: Türkiye'ye yetişebilmek için bunu yapmalıyız

yeniakit.com.tr

Türkiye'nin savunma alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğine ve Yunanistan ile arasındaki makası giderek açtığına vurgu yapan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "Türkiye'ye yetişebilmek için İsrail ile ortak silah sistemleri üretmeliyiz" dedi.

"Türkler sadece denizaltından Harpoon (ABD yapımı bir gemisavar füzesi) füzelerini ateşleyecek seviyeye gelmediler aynı zamanda Reis sınıfı Type 214 denizaltılarını yapabilecek seviyeye ulaştılar. Daha önce bahsettiğim gibi Türkler esasen 2500 kilometrenin üzerinde menzilli bir seyir füzesi olan Gezgin'i yapmaya çalışıyorlar." diyen Yunan spiker ayrıca Türkiye'nin yerli SOM füzesini de her geçen gün daha fazla geliştirdiğini ve menzilini uzattığını ifade etti.

Türkiye'nin ordusunu giderek güçlendirdiğini ve modern silahlarla donattığının altını çizen Theodoratos, "Özellikle Ukrayna ile yapılan anlaşmanın ardından alacakları yeni motorları büyük menzilli balistik füzeler geliştirmek için kullanacaklar" dedi.

Yunan ordusunun Türkiye karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Theodoratos, şöyle devam etti:

"Ege'nin diğer yakasında olan bizlerin şu anda alt stratejist bir silahı var; Scalp füzesi. Hava kuvvetlerimizdeki Mirage (Fransa yapımı bir savaş uçağı) savaş uçakları tarafından kullanılabiliyorlar. Yakında bu füzeler hava gücümüzün yeni temelini oluşturacak Rafale savaş uçakları tarafından da taşınabilecek. Ancak bu yeterli değil. Çünkü rakibimiz yeni füze ailesi sistemlerini geliştirmiştir ki bunlar uçaklar İHA'lar, denizaltılar ve yüzey gemileri tarafından kullanılacak."

"Düşman sürekli geliştiğinden Batı kıyılarında ve Trakya bölgesinde çok önemli silah sistemleri ve elektronik karşı önlemler geliştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve kontrol merkezlerinin Yunan Hava Kuvvetleri'nin açık hedefi olmayacağı ortadadır" diyerek sözlerini sürdüren Theodoratos, Yunanistan'ın Türkiye karşı savunma alanında İsrail ile acilen işbirliği yapması gerektiğini söyledi.