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Gündem Yunan spiker: Türkiye'den önce buna sahip olmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türkiye'den önce buna sahip olmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Yunanistan Türkiye'den önce nükleer silahlara sahip olmalı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:28:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, ülkesinin Türkiye'den önce nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Libya'ya coğrafi olarak çok daha yakın olduğunu söyleyen Theodoratos, "Bu durumu fırsata çevirmeliyiz. Çünkü biz daha yakınız ve burada olmamamız düşünülemez. Yunanistan'ın askeri politikasında ve askeri stratejisinde dışa dönüklük oluşturmaya başlamasının zamanı geldi. Büyük ulusal çıkarların söz konusu olduğu ülkelere müdahaleye hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunan spiker ayrıca, Yunanistan'ın Suriye ve Libya'da Türkiye'yi durdurması gerektiğini söyleyerek gülünç ifadeler kullandı.

Türkiye'nin yakın bir gelecekte nükleer silahlara sahip olacağını aktaran Theodoratos, "Türklerden önce nükleer silahlara sahip olmalıyız" dedi.

"Türkiye Çin'i takip ediyor ve uydulardan insansız hava araçlarına kadar modern silah sistemleriyle donatıyorlar kendilerini" diyen Yunan spiker, küstah bir şekilde Türkiye'nin bölge için en büyük istikrarsızlık kaynağına dönüştüğünü ileri sürdü.

Ukrayna ve Batılı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan işbirliğini de hazmedemeyen Yunan spiker, "Ukrayna ile işbirliği sayesinde artık uzaya kendi imkanları ile cihaz gönderme ihtimalleri gerçekleşti. Batılılar ve diğer Ortodoks Hristiyanlar sayesinde. Bu tam bir rezalet" diye konuştu.

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