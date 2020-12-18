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Gündem Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir
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Yunan spiker: Türkiye yaptırımlara karşı bunları yapabilir

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması sonrası Yunan Spiker İoannis Theodoratos, sevinçten adeta havalara uçtu. Öte yandan Theodoratos, Türkiye'nin yaptırımlar sonrası Amerikan sistemlerinin yerine Avrupalı devletlerden alternatif çözümler bulabileceğini veya Rusya ile işbirliğini daha da güçlendirebileceğini ifade etti. Bunun yanında Yunan spiker, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatarak ABD'ye misillemede bulunabileceğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:52:00 - 2020-12-18 17:05:37

 yeniakit.com.tr 

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları hakkında konuştu. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından büyük memnuniyet duyan Theodoratos, "Bu yaptırımlar çok önemli çünkü yedek parça silah sistemlerini içeriyor" dedi.

Öet yandan Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) gerekli desteği göremediğini kaydeden Theodoratos, uygulanan yaptırımın içeriğinden ve detaylarından bahsetti.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinden kurtulana dek yaptırımların devam edeceğini aktaran Yunan spiker, Ankara'nın ABD yaptırımlarına karşı Malatya'da bulunan radar üssünü kapatabileceğini, bunun yanında İncirlik Üssü'nün de kalıcı olarak kapatılmasına karar verebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin uzunca bir zamandır yaptırımlara karşı hazırlandığını sözlerine ekleyen Yunan spiker, "Türkiye bu tarz durumlara aniden şaşıran bir ülke değil." diye konuştu.

"Türkiye önlemlerini aldı"

Ayrıca uygulanan yaptırımların Türk ordusuna doğrudan bir etkisinin bulunmadığının altını çizen Theodoratos, "Türkiye önlemlerini aldı ve kendini korumanın yolunu buldu. Ve şimdi bir dayanıklılık mücadelesi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yunan spiker, Türkiye'nin yaptırımlar sonrası Amerikan sistemlerinin yerine Avrupalı devletlerden alternatif çözümler bulabileceğini veya Rusya ile işbirliğini daha da güçlendirebileceğini sözlerine ekledi.

"Bu acilen durdurulmalı"

Türkiye'ye uygulanan yaptırımların çok geç geldiğini dile getiren Theodoratos, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaptırımlar memnuniyetle karşılanıyor ama çok geç geldi. En az iki yıl önce gelmesi gerekirdi. Ancak Batı'nın en önemli ülkelerinden bazıları askeri ve savunma teçhizatı konusunda Ankara'nın güçlenmesine destek vermeye devam ediyor. Bu acilen durdurulması gereken bir şeydir."

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