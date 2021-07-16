Yunan spiker "kabul edilemez" deyip açıkladı: Türkler istedikleri her şeyi başarıyorlar

Türk savunma sanayinin başarılarını örnek gösteren Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, ülkesinin ulusal bir savunma sanayii kuramamasından dert yandı.

Türklerin teknoloji transferi sayesinde istedikleri her şeyi başarabildiğini söyleyen Theodoratos, şöyle isyan etti:

"Erdoğan 22 yıldır görevde ve bunu unutmamalıyız. Türkler teknoloji transferi yapmayı başardı. Biz bugün Fransız Rafale uçaklarına 2.5 milyar euro ödedik. Diğer 5 milyar euro ise fırkateyn, F-35 veya ek Rafale ve kim bilir başka ne için verilecek. Teknoloji transferi ve bilgi birikimi olmadan silah sistemleri satın almak kabul edilemez"

Yunanistan'ın Batı'dan silah satın alabilmek için milyarlarca dolar harcadığını sözlerine ekleyen Yunan spiker, "Sorunlu savunma sanayisine sahip olmamız mümkün değil. Mevcut ekipman programı için neredeyse 10 milyar euro harcanacak. 10 milyarın en az 4 milyarı şu anda savunma sanayine giden yolda olması gerekirdi. Bu yüzden kaybettiğimiz zamanı nasıl geri kazanacağımızı ve nasıl teknoloji transferi yapacağımızı öğrenmek zorundayız. Türkler teknoloji transferi sayesinde kendi ürünlerini yapmayı başardı." ifadelerini kullandı.