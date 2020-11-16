Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler

yeniakit.com.tr

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşını Türk SİHA'ları sayesinde kazandığını dile getiren Theodoratos, Selçuk Bayraktar'a olan hayranlığını gizleyemeyerek övgüler yağdırdı. Theodoratos, "Selçuk Bayraktar gerçekten başarılı birisi. Halen hiç durmadan icatlarını nasıl daha fazla geliştireceğini bulmaya çalışıyor" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın yıllardır bu alanda durmadan çalıştığını söyleyen Yunan spiker, Yunanistan hükümetinin SİHA'lar konusunda hiçbir adım atmamasına sitem etti.

Selçuk Bayraktar'ın geleceğe yatırım yaparak yeni SİHA'lar ürettiğine dikkat çeken Theodoratos, ülkesinin bu alanda derhal harekete geçmesini istedi. SİHA'lar sayesinde Türk askerlerinin operasyonlarda artık zarar görmediğini kaydeden Yunan spiker, düşman tarafının ise bilinmeyecek kadar çok kayıp verdiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye SİHA'lar sayesinde geliştirilmiş yeni askeri taktikler ortaya koydu" diyen Yunan spiker, "SİHA operasyonlarında imha edilen hedeflerin değeri çok yüksek. Çok daha ucuz ve efektif olan bir sistem kendisinden çok daha pahalı sistemleri imha ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye süper güç ülkelerin seviyesine yükseldi"

Bayraktar TB-2 SİHA'ların operasyonel başarısından övgüyle bahseden Theodoratos, "Bu konuda tüm övgüyü hak ediyorlar. Türkiye elinde bulunan SİHA'lar ve ekipmanları ile süper güç ülkelerin seviyesine yükseldi. Bu nedenle aceleyle bu yöne doğru hareket etmeliyiz" dedi.

Yunanistan'ın bu alanda tecrübe edinerek kendi SİHA'larını yapmasını gerektiğini aktaran Theodoratos, Türkiye'nin modern, güçlü ve iyi eğitimli bir orduya sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yerli imkanlarıyla yeni sistemler üretmeye devam ettiğini anımsatan Yunan spiker, "Bayraktar firmasının geliştirdiği bu yeni sistemler geleceğin askeri operasyonlarının kapısını açtı. Bu kapının bizim çıkarımıza olmayacak şekilde açılması kabul edilemez. Bu kendimize karşı işleyeceğimiz bir suç olur." diye konuştu.