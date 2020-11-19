  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:08:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye tarafından geliştirilen Gezgin seyir füzesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Theodoratos, Türkiye'nin "Reis" sınıfı modern denizaltılarının seyir füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip olacağını aktardı.

Ukrayna'ya sitem etti

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan spiker, "Türkler eğer motor bulamasaydı böyle bir füze asla olmazdı" dedi. Ukraynalı SE Ivchenko-Progress şirketinin tasarladığı AI-35 motorunun Gezgin füzesinde kullanılacağını hatırlatan Yunan spiker, bu füzenin 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

Kendi ülkesinin yetersizliğine ve beceriksizliğine isyan edeceğine Ukrayna'ya sitem eden Yunan spiker, "Ukraynalılar denizaltılarının balistik kabiliyetlerini elde etmeleri için Türklere motor sağlıyorlar." diye konuştu.

"Türklerin hedefi tüm bölge"

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarının Batılı ülkeleri endişelendirmesi gerektiğini ifade eden Theodoratos şunları kaydetti:

"Gezgin füzesi Akdeniz sularının altında yüzecek ve Türkiye tarafından yıllardır işletilen uydu sistemlerinin yardımı ile 1000 kilometre mezil içindeki tüm hedeflere ulaşabilecek. Göktürk ve o serinin diğer uyduları ile Türkler uzay programlarından asla vazgeçmiyor. Ukraynalıların Türklere verdiği motorlar balistik füzelerin yapımının başlangıcı. 2000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak balistik füzelerin. Demek ki rakipleri fark ettiğiniz gibi sadece Yunanistan değil tüm bölge."

Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı
Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

Gündem

Yunan spiker: Ermeni cepheleri yavaş yavaş düşmeye başladı

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu
Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

Gündem

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz
Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

Gündem

Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler
Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler

Gündem

Yunan spikerin Türkiye korkusu! Bunu yapmak üzereler

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı
Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı

Gündem

Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı

Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler
Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler

Gündem

Yunan spiker hayranlığını gizleyemedi... Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık
Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim
Gündem

Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii'nin onarım masraflarını üstlenen iş adamı Cemal Kalyoncu'yu ..
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay