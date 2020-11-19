Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

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Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye tarafından geliştirilen Gezgin seyir füzesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Theodoratos, Türkiye'nin "Reis" sınıfı modern denizaltılarının seyir füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip olacağını aktardı.

Ukrayna'ya sitem etti

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan spiker, "Türkler eğer motor bulamasaydı böyle bir füze asla olmazdı" dedi. Ukraynalı SE Ivchenko-Progress şirketinin tasarladığı AI-35 motorunun Gezgin füzesinde kullanılacağını hatırlatan Yunan spiker, bu füzenin 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

Kendi ülkesinin yetersizliğine ve beceriksizliğine isyan edeceğine Ukrayna'ya sitem eden Yunan spiker, "Ukraynalılar denizaltılarının balistik kabiliyetlerini elde etmeleri için Türklere motor sağlıyorlar." diye konuştu.

"Türklerin hedefi tüm bölge"

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarının Batılı ülkeleri endişelendirmesi gerektiğini ifade eden Theodoratos şunları kaydetti:

"Gezgin füzesi Akdeniz sularının altında yüzecek ve Türkiye tarafından yıllardır işletilen uydu sistemlerinin yardımı ile 1000 kilometre mezil içindeki tüm hedeflere ulaşabilecek. Göktürk ve o serinin diğer uyduları ile Türkler uzay programlarından asla vazgeçmiyor. Ukraynalıların Türklere verdiği motorlar balistik füzelerin yapımının başlangıcı. 2000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak balistik füzelerin. Demek ki rakipleri fark ettiğiniz gibi sadece Yunanistan değil tüm bölge."