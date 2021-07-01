Yunan spiker fena tutuştu: Türkler bu silahlarla gemilerimizi vuracak

yeniakit.com.tr

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin AKINCI TİHA ve Anka SİHA'lar ile Yunan gemilerini imha edeceğini söyledi.

"Yeni fırkateynlerimiz çok önemli operasyonel yeteneklere sahip olmalı. Hava hedeflerine olduğu kadar kara hedeflerine ve denizaltılara karşı... Askeri donanma basit kelimelerle hava savunmasında mükemmel performans göstermesi gereken bir tasarıma ihtiyaç duyar" diyen Theodoratos, SİHA'ların önemine vurgu yaptı.

"Almanlar bize bunlardan vermedi"

Türk donanmasında uzun yıllardır 100 km/s hıza ulaşabilen Alman yapımı DM2A4 Seehecht tipi ağır torpidoların kullanıldığını aktaran Theodoratos, Almanların bu torpidolardan Yunanistan'a vermediğini ifade etti.

Yunan Donanmasının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirten Theodoratos, Türkiye'nin milli torpido projesi olan Akya'dan da bahsetti.

"Donanmamız yetersiz"

Yunan Donanması'nın Türkiye'ye karşı yetersiz kalmasından dert yanan Theodoratos, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine çok sayıda SİHA'yı dahil ettiğini hatırlatarak "Bunlar sadece Bayraktar TB2'ler değil. Aynı zamanda Akıncı ve Anka gibi havadan yüzeye füzeleri olan SİHA'lar. Özellikle Akıncı SİHA'nın SOM C1 veya C2 füzeleri olacak. Bu seyir füzeleri gemilere karşı kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Yunan ordusu için devlet tarafından ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu ve arttırılması gerektiğini söyleyen Yunan spiker, "Yunan donanmasının çok sayıda gemisi yok. Oldukça az sayıdalar ve Türkiye'nin bu tür silah sistemleri ile mücadele edecekler" dedi.