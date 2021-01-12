Yunan spiker: Çok geç olmadan Türkleri durdurmalıyız

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Türkiye hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, büyük bir şahlanış yaşayan Türk savunma sanayii hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Airbus 330 uçaklarını almaya hazırlandığını dile getiren Theodoratos kıskançlıktan adeta deliye döndü.

Türkiye'nin 7 adet Airbus 330 alarak bu platformları kendi tesislerinde hava ikmal uçağına dönüştürmek istediğini belirten Yunan spiker, ülkesinin Türkiye ve Avrupalı şirketler arasındaki işbirliğini engellemesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile AB şirketleri arasındaki işbirliğine nihayet son vermeyecek miyiz? Sonunda onları durdurmayacak mıyız? Sonuçta tüm bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun saldırı kabiliyetini korumasına izin verecek. Bizim böyle uçağımız yok, alacağız, öyle diyorlar, alacağız, evet ama şimdi yok. Bu uçakların bloke edilmesi gerektiği açık. Bu tarz satın almalar asla son bulmayacak. Avrupalılar Airbus, Leonardo, Thales ve diğer şirketleri ile satış yapmaya devam edecek. Ulusal çıkarlarımız galip gelmeli ve rakibin silahlı kuvvetleri için bu tür sistemlerin satın alınmasına izin vermemenin yollarını bulmalıyız" diyen Theodoratos, Türkiye'nin Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) firması hakkında bilgiler de verdi.

STM'nin FAC-55 projesi hakkında konuşan Yunan spiker sözlerini şöyle sürdürdü:

"STM Türkiye'de savaş gemilerinin gemi inşasını planlayan ve organize eden bir planlama ofisidir. Şimdi başlayan son teklifleri, hızlı saldırı aracı, torpido füze botu veya donanmada güdümlü füze atabilen devriye botları. 55 knot hıza sahip bu araç, gerçekten yeni nesil bir füze botu olacak ve tüm bu sensörleri ile silah sistemleri Türk malı kullanacak. Artı deniz ortamında 5'ten 55 knot hıza ulaşabilmesi oldukça etkileyici. Türk savaş makinesinin ve gemi inşa endüstrisinin planları gerçekleştirmek için zaman kaybetmediğini herkes anlamalı."

Türkiye'nin büyük bir deniz devleti olmayı planladığını ve bu alanda kararlı adımlar attığını ifade eden Yunan spiker, "Böyle bir gemi mesela Libya'ya en az bir saat içinde ulaşabilecek. Türkiye'nin Libya'da kurmak istediği deniz üslerinin kurulmasına izin verirsek daha önce uğraşmadığımız yeni sorunlar ile yüzleşeceğiz." diye konuştu.