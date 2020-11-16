Yunan spiker böyle isyan etti: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin artan gücü ve etkisine dikkat çekti. Türkiye'nin savunma sanayi alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anımsatan Theodoratos, ülkesinin bu konuda hiçbir adım atamamasına ve geri kalmasına tepki gösterdi.

Batılı ülkelerin Türkiye'ye teknoloji desteği vermesine de sitem eden Yunan spiker şunları kaydetti:

"12 yıldır Türk silah sistemlerinin ve özellikle de İHA'ların evriminden hiç durmadan bahsediyorum. Bundan 16 yıl önce askeri dergilerde harpi ve harop İHA'larının kullanımına atıfta bulunduğum makalelerim var. Sevgili stratejik dostlarımız ve müttefikimiz İsrail bu sistemleri biraz dolar kazanmak için onlara sağladılar. Hemde çok fazla sağladılar. Ve sonunda bir canavarı beslediklerini anladılar. İsrailliler ve Amerikalılar Türkiye'nin ne olduğu ve gelecekte ne tür bir tehlike haline gelebileceği konusunda bilinçsiz jeostratejik bir cehalet ile davrandılar."

Selçuk Bayraktar idaresindeki Baykar firması tarafından yerli ve ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA'nın teknik özelliklerinden bahseden Yunan spiker, Türkiye'nin bu platform ile Yunan donanmasını hedef alacağını iddia etti.

Theodoratos ayrıca Türkiye'nin gemisavar füzesi Atmaca, BORA balistik füzesi ve Aksungur SİHA hakkında da konuştu.

Türkiye ve Ukrayna'nın işbirliği

Türkiye ve Ukrayna arasında ortak motor üretimi konusunda bir anlaşma imzalandığını belirten Yunan spiker, "Ukrayna şimdi de Türkiye'ye turboprop, turbofan ve turbocharger motor kabiliyetini veriyor. İnsansız birimler için turboprop, balistik füze seviyesindeki füzeler için turbofan ve gemiler için turbocharger hepsi Ukrayna'dan" dedi.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik işbirliğini Yunanistan açısından "korkunç" olarak nitelendiren Theodoratos, "Türkler esasen Amerikalıları, Batı Avrupalıları ve diğerlerini görmezden gelerek ilk kez bu kabiliyete sahip olacaklar. Hazır teknoloji almak ve motor yapımını bilmek, traktör motoru değil silah motoru bunlar. Gelecekte bize karşı kullanılacak olan silahlar. Türkiye teknolojik olarak her alanda başarıyla ilerliyor, biz ise onlardan çok geride kaldık" diye konuştu.