Yunan spiker: Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde kazandı

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Yunan spiker İoannis Theodoratos, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'ın tarihi zaferi hakkında konuşan Theodoratos, "Burada olanlar bizlere taktik, operasyonel ve stratejik düzeyde örnekler veriyor. Biz bunu daha önce söylemiştik ama acı bir şekilde ülkemiz medyası bu önemli konuya olması gerektiği önemi göstermedi. Türkiye şuan stratejik hedeflerini Azerbaycan ile neredeyse birleştirme düzeyinde ilerleme başarısı gösterdi. Türklerin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecekleri diğer fırsatçı operasyonlar için gereken sahayı hazırladı." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan Türk SİHA'ları sayesinde savaşı kazandı"

Batı'da bir güç boşluğu olduğunu dile getiren Theodoratos Azerbaycan ordusunun Ermenistan savunmasını tamamen kırdığını ve hava savunmasını imha ettiğini açıkladı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar SİHA'ların Karabağ'daki başarısına dikkat çeken Yunan spiker, "Azerbaycan Rus malı gelişmiş ekipmanları SİHA'lar ile imha etmeyi başardığı için bu kadar kolay kazandı" dedi.

TOR M1 ve S-300 gibi hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından adaların savunmasında kullanıldığını hatırlatan Yunan spiker "Ermenistan'ın sahip olduğu birçok sistem vardı. Ancak Ermeniler yapılan saldırıları püskürtemedi. Çünkü Türkiye'nin İHA'lar ve uydu sistemleri ile cephedeki ağ merkezli siber operasyonları bunun önündeki en büyük engel oldu. Zaten Türkiye anakarasında PKK'ya yönelik operasyonlarda alınan, çalışılan ve burada kullanılan dersler vardı. Suriye topraklarındaki operasyonlardan ve Libya'daki operasyonlardan çıkarılan dersler uygulandı ve burası hepsinin zirvesi oldu." diye konuştu.

Akılalmaz bir şekilde Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu iddia eden Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazıları Ermenilerin neden teslim olduğunu soruyor ama zaten stratejik noktaların neredeyse tamamını kaybettiler yani Şah-Mat oldular. Operasyon kesin zaferle sonuçlanmadı ama bir sonuç geldi. Taktik zaferler stratejik sonuçlar üretebilir ve işte burada olan bu. Ermenistan artık buraya müdahale edemez çünkü eğer bunu yaparsa otomatik olarak Rus desteği kaybolur. Ermenistan ordusuyla doğrudan Azerbaycan'ı vurmaya kalkarsa o zaman Azerbaycanlılar Türklerle birlikte Ermenistan topraklarında ilerleyebilirler."