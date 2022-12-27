Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Milli Muharip Uçak, (MMU) HÜRJET ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları hakkında konuşan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, haddini aşarak Türkiye hakkında küstah ifadeler kullandı.

Theodoratos, "Türkiye'yi sert bir şekilde vurabilmek ve çöküşe sürükleyebilmek için operasyonel kabiliyete sahip olmalıyız. Sadece ekonomik sıkıntılara umut bağlayamayız. Karşımızda revizyonist bir güç var. İnsan hayatını umursamayan bir güç. Böyle yetiştirilmişler. Dolayısıyla niceliğe sahipler ve bu nedenle bizim de niteliğe sahip olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin yerli savaş uçaklarının üretimi için Güney Kore ile işbirliği halinde olduğunu dile getiren Theodoratos, Türkiye'nin motorlar konusunda ABD'den ve Batı'dan ambargo yediğini söyledi.

Theodoratos, Türkiye'nin Batı'dan motor tedarik edememesi durumunda Rus-Ukrayna yapımı motorlar almak zorunda kalacağını söyleyerek "Ukrayna yapımı bir motor alacaklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçaklarını alamaması durumunda ise Eurofighter Typhoon uçaklarına yönelebileceğini ileri süren Theodoratos, "İngilizler ve Rolls Royce uçakları satmanın yanında aynı zamanda ilgili teknolojinin transferini de sağlarsa bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin renklerini giyebilir" ifadelerini kullandı.

Yunan spiker, Türkiye'nin Yunanistan'ın elinde bulunan Rafale jetlerine karşı koyabilmek için Eurofighter Typhoon gibi bir uçağa ihtiyacı olduğunu dile getirdi.