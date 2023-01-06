Yunan sonunda anladı: Türkiye ile aynı güce ulaşmamız imkansız

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Yunanistan'ı sürekli olarak tehdit etiğini iddia etti.

Yunanistan'ın onlarca yıldır hava kuvvetlerini, donanmayı ve orduyu ihmal ettiğini dile getiren Theodoratos, "Bu tehditle (Türkiye) başa çıkmak için gerekli olan gerçek operasyonel boyutlardan uzak kaldık" dedi.

"Bir silah sistemini satın almak için ne kadar çok beklersen, onu değiştirmek veya yükseltmek için gereken nihai maliyet o kadar pahalı olur. Ve maalesef o zamanki döviz kurları ve ülkemizin o zamanki ekonomik gücü gibi bir gerçek vardı" diyen Theodoratos,"Örneğin sürekli yerli savaş gemileri inşa etme gibi organize bir politikamız olmadığı için şimdi daha fazla para ödememiz gerek. Biz kendimizi tamamen ihmal ettik" ifadelerini kullandı.

Theodoratos, Yunanistan'ın silah satın almada çok geç kaldığını söyleyerek "Ne yazık ki 100 savaş uçağı veya 12 fırkateyn alamıyoruz. Halen kısmi alım yapıyoruz ve bu bir hata. Bu alana daha fazla fon ayrılmalı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin "bölgesel süper güç" olma yolunda hızla ilerlediğine vurgu yapan Yunan spiker şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesel süper güç olma hedefini görmezden geliyoruz. Sadece güçlü olmayı değil, aynı zamanda bölgesel süper güç olmak istiyorlar. Bu nedenle balistik füzeler geliştiriyorlar. Bu nedenle uydu sistemleri var. Bu nedenle silah sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesine özel büyük yatırımları var. Çünkü geniş bir coğrafi alana hakim olmak istiyorlar."

Theodoratos ayrıca Yunanistan'ın ne yaparsa yapsın Türkiye ile eşit güçte olamayacağını itiraf etti.