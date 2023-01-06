  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan sonunda anladı: Türkiye ile aynı güce ulaşmamız imkansız
Gündem

Yunan sonunda anladı: Türkiye ile aynı güce ulaşmamız imkansız

Türkiye'nin "bölgesel süper güç" olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Yunanistan'ın Türkiye ile aynı güce ulaşması imkansız" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:47:00 - 2023-01-06 21:55:04

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Yunanistan'ı sürekli olarak tehdit etiğini iddia etti.

Yunanistan'ın onlarca yıldır hava kuvvetlerini, donanmayı ve orduyu ihmal ettiğini dile getiren Theodoratos, "Bu tehditle (Türkiye) başa çıkmak için gerekli olan gerçek operasyonel boyutlardan uzak kaldık" dedi.

"Bir silah sistemini satın almak için ne kadar çok beklersen, onu değiştirmek veya yükseltmek için gereken nihai maliyet o kadar pahalı olur. Ve maalesef o zamanki döviz kurları ve ülkemizin o zamanki ekonomik gücü gibi bir gerçek vardı" diyen Theodoratos,"Örneğin sürekli yerli savaş gemileri inşa etme gibi organize bir politikamız olmadığı için şimdi daha fazla para ödememiz gerek. Biz kendimizi tamamen ihmal ettik" ifadelerini kullandı.

Theodoratos, Yunanistan'ın silah satın almada çok geç kaldığını söyleyerek "Ne yazık ki 100 savaş uçağı veya 12 fırkateyn alamıyoruz. Halen kısmi alım yapıyoruz ve bu bir hata. Bu alana daha fazla fon ayrılmalı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin "bölgesel süper güç" olma yolunda hızla ilerlediğine vurgu yapan Yunan spiker şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesel süper güç olma hedefini görmezden geliyoruz. Sadece güçlü olmayı değil, aynı zamanda bölgesel süper güç olmak istiyorlar. Bu nedenle balistik füzeler geliştiriyorlar. Bu nedenle uydu sistemleri var. Bu nedenle silah sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesine özel büyük yatırımları var. Çünkü geniş bir coğrafi alana hakim olmak istiyorlar."

Theodoratos ayrıca Yunanistan'ın ne yaparsa yapsın Türkiye ile eşit güçte olamayacağını itiraf etti.

Yunan spikerden
Yunan spikerden "AKINCI TİHA" açıklaması: Bunun olmasına izin vermemeliyiz

Gündem

Yunan spikerden "AKINCI TİHA" açıklaması: Bunun olmasına izin vermemeliyiz

Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir
Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir

Teknoloji

Türkiye'nin kamikaze İHA'ları Yunan'ın ayarlarını bozdu: Ordumuz için korkunç sonuçları olabilir

Yunan fena tutuştu: Türkiye silah pazarını ele geçiriyor!
Yunan fena tutuştu: Türkiye silah pazarını ele geçiriyor!

Gündem

Yunan fena tutuştu: Türkiye silah pazarını ele geçiriyor!

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir
Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Gündem

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri

2022'de, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan birçok trendin olduğunu, bunlardan dördünün kritik anlamda öne çıktığını vurgulayan Dr. C..
Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür
Siyaset

Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce HDP’nin kapatılması durumunda vekillerin DEVA Partisi'nden 2023 seçimlerine katılacağı ileri sürüld..
Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti
Siyaset

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Bingöl'de şehit bacısına küfredip, gelen tepkilerden sonra sözde bir özür videosu yayınlayan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, dokunulmazlık dosya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23