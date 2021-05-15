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Gündem Yunan profesörden Türk ordusuyla ilgili çarpıcı itiraf
Gündem

Yunan profesörden Türk ordusuyla ilgili çarpıcı itiraf

Yunan Profesör İonnis Mazis, "Türk ordusu sadece Türkiye'nin değil tüm Müslümanların çıkarlarını savunuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 08:55:00 - 2021-05-15 08:56:40

 yeniakit.com.tr 

Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan Profesör İonnis Mazis, Türk ordusunun sadece Türkiye'nin çıkarlarını değil aynı zamanda tüm Müslümanların çıkarlarını savunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda Türkiye'nin bunu bir savaş nedeni sayacağını hatırlatan Mazis, "Bu açıkça bir tehdit ve bize bunu kabul etmeyeceklerini her defasında hatırlatıyorlar. Birleşmiş Milletler anayasasına göre şiddet kullanma veya şiddet kullanma tehdidi yasadışı bir eylemdir" dedi.

Türkiye'nin "Casus Belli" kanununun yasadışı olduğunu iddia eden Mazis ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri için "peygamber ocağı" denilmesi hakkında da konuştu.

"Türk ordusu peygamber ocağıdır sözü sıkça kullanılan bir kelimedir" diyen Yunan profesör, TSK'nın cihatçı bir ilke benimsediğini iddia etti.

Türkiye'nin sadece kendi milli çıkarlarını değil, İslam aleminin de ulusal çıkarlarını savunduğunu aktaran Mazis, "Yani ordu özünde sadece Türkiye'nin aracı değil, İslam'ın da bir aracı" diye konuştu.

"Casus Belli" nedir?

Casus belli Türkçeye "savaş nedeni" olarak çevrilebilecek Latince bir uluslararası ilişkiler terimidir. Bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılır. Türkiye, 8 Haziran 1995 tarihinde aldığı bir kararla, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması halinde bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.

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