Yunan profesörden olay sözler: Türkiye'nin bu girişimi sonumuzu getirebilir

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "Son derece dinamik, son derece akıcı olan bu yeni dünyada çok iddialı bir Türkiye ile uğraşmak zorundayız. Ama bu hırsları nedeniyle çok tehlikeli ama aynı zamanda herkes için çok sinir bozucu hale gelmesi aslında birçok zayıf nokta yaratıyor. Sonuç olarak Yunanistan tarihi gerçekliğe uyum sağlamalı ve tarihsel gerçek şu ki biz küresel bir köydeyiz. Jeopolitik açıdan şu anda herkesle komşuyuz. Rolümüzü sadece doğrudan coğrafi komşularımızla sınırlayamayız. Örneğin Hindistan artık bizim jeopolitik komşumuz. Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı entrikaya birlikte karşı koymak için potansiyel büyük bir jeopolitik müttefik olduğu kanıtlandı. Çin gibi diğer ülkelerle de doğrudan jeopolitik temasımız var" diye konuştu.

"Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeleri içerecek bir Türk karşıtı koalisyonun lideri olabilir. Arap Körfezi'nden Hindistan'a kadar ulaşıp itici güç olarak Fransa'ya sahip olmalıyız. Ama bunun gerçekleşmesi için önce özerk ve ulus merkezli hareket etmemiz ve öncü rol üstlenmemiz gerekiyor. Bu bir iddia meselesi değil. Coğrafyanın, tarihin bize biçtiği ve Türkiye'nin bizi sürüklediği başrolü kabullenme meselesi" diyen Grivas, Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi hakkında konuştu.

Ege'nin tamamen Yunanistan'a ait olduğunu iddia eden Grivas, şöyle devam etti:

"Ege doğal olarak sadece Yunan egemenliğinin bir deniz alanı değil, Yunan adalarının uzantısıdır. Yunanistan'ın iki seçeneği var. Ya bu yeni tarihi gerçekliğe uyum sağlayacağız. Diplomatik alanda, dış politikada ve silahlı kuvvetlerimizi şekillendirmede buna uygun hamleleri yapacağız. Yunanistan Ege'yi 'Yunan Mavi Vatanı'na, birleşik bir deniz-kara varlığına dönüştürecek. Ya da Türkiye'nin Ege'de genişlemesiyle jeopolitik bir sakatlanmaya sürükleneceğiz."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in hakimiyetini ele geçirmek istediğini ileri süren Grivas, "Türkiye ile topyekun bir rekabet içindeyiz. Biz bunu istediğimiz için değil, Türkler bile aslında bunu istemiyor. Ama uluslararası gerçeklik bu olduğu için böyleyiz. Öte yandan Türkiye denizde genişlemek için bu hamleye devam etmek istiyor. Gezegenin bu çok önemli bölgesinde (Doğu Akdeniz) hakimiyet elde etmek ve buna dayanarak Asya'da istediği başrolü üstlenmek... Varlığımızı savunmak için Türkiye'ye karşı büyük çaplı bir savaşa girmemiz gerekse bile her şeyi yapacağımızı göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.