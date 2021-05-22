Yunan profesörden olay itiraf: Erdoğan giderse Biden bizi terk eder

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Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan Profesör İonnis Mazis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek vermesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın Erdoğan yönetiminden memnun olmadığı için Yunanistan'a destek verdiğini itiraf eden Mazis, ABD'de yaşayan Rum diasporasının Biden'a Yunanistan'a sağladığı yardımlardan dolayı "Bidenopoulos" dediğini söyledi.

Seçim kampanyası sürecinde Joe Biden'ın Erdoğan'ın devrilmesi için Türkiye'deki muhalefetin desteklenmesi gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatan Mazis, "Erdoğan hükümetten ayrılırsa veya Biden seçim kampanyasında söz verdiği gibi Erdoğan'ı devirirse ABD Yunanları terk edebilir" dedi.

Türkiye'deki mevcut yönetimin değişmesi durumunda Biden yönetiminin Yunanistan'a verdiği desteği keseceğini aktaran Mazis şunları kaydetti:

"Eğer Erdoğan düşerse ve diğerleri (muhalefet) iktidara gelirse Bidenopoulos aniden Bidenoğlu olur. Peki bu olursa bize hangi silahlar kalacak? Bu kimsenin cevap vermeyi düşünmediği bir şey. Bize verilen o küçük hediyeler bitmiş olacak. Şimdi bize iki tane satıyorlarsa dördü hediye olarak geliyor. Dikkat edin Biden "Bidenopoulos" olduğu sürece iyidir ama Erdoğan gidince Biden'ın "Bidenoğlu" olduğunu göreceğiz."