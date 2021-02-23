Yunan profesörden bomba iddia: ABD Erdoğan'ı devirip 'Dişi Kurdu' iktidar yapacaktı!

Yunan Türkolog Ordinaryüs Profesör Dimitris Kitsikis Cumhur ittifakının Batı'ya meydan okuduğunu belirterek 2016'da Obama yönetiminin Başkan Erdoğan'ı ortadan kaldırarak 'Dişi Kurdu' (Meral Akşener) iktidar yapma planı olduğunu ifade etti.

1970'ten beri Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırmalar yapan Kitsikis Türkiye - ABD ilişkileri ve Barack Obama yönetiminin 15 Temmuz süreciyle planladıklarına ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu.

"Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider"

2016'daki FETÖ darbe girişiminde Türkiye'de olduğunu aktaran Kitsikis'in değerlendirmeleri şu şekilde;

"Bugün Bahçeli ile Erdoğan Batı'ya karşı bağımsızlık için ittifak yapıyor. Mesele o değil, mesele Batı'ya karşı bağımsızlık kazanmak. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider. Elbette her insan gibi devrilebilir. öldürülebilir. Ama Türkiye'ye Batı'dan tarafsızlıkla kurtardı. Diğer deyişle Arapların lider Nasır'ı tarafsızlık politikası uygulamaya çalıştı başaramadı. Belki Erdoğan da başarısız olur.

"2016'da Amerikalılar onu öldürmeye çalıştı"

Batılılara karşı koymak kolay değil. Şu ana kadar hayatta kaldı. 2016'da Amerikalılar onu öldürmeye çalıştı. Ve bunu İncirlik'ten denediler. Bu resmi bir olay.

"Erdoğan'ın yerine 'dişi kurdu' iktidar yapacaklardı"

O zamanlar Türkiye'deydim ve biliyordum. Ve Obama hükümetinin onu bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum. Kim bu kişi İYİ Parti'yi kuran kişi. Meral Akşener, Evet bu doğru. Neden ona sahip çıktıklarını biliyor musun? Sana açıkça söyleyeyim; Amerikalıları desteklediği için. Erdoğan ise tam tersi davranıyor."