Yunan polisi göçmenleri dövüp Türkiye'ye yolladı

Yemen ve Filistinli bir grup göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövüldü. Yunan polisi ardından göçmenlerin üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp, eşyalarını da aldıktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.

Köylüler buldu, kahvede bıraktılar

Önceki akşam, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken göçmenleri çıplak halde buldu. Köylüler, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

Hepsinin sırtında dayak izi var

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, köylülerin çıplak halde bulduğu göçmenleri kahveye götürüp, ısınmalarını sağladığını belirterek, "Kaçaklar Yunanistan'da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Köylülerimiz de o halde bulmuşlar ve kahveye götürüp ısınmalarını sağladılar. Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü" dedi.