Yunan parayı silaha gömecek! Plan ortaya çıktı

Enflasyon neredeyse son 30 yılın rekorunu kırdı, 2010’daki büyük ekonomik krizin etkileri tamamıyla aşılamadı. Ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan, buna rağmen silahlanmaya ağırlık vermeye devam ediyor.

Yunan Protothema gazetesi donanma için alınacak "korvet türü savaş gemisi seçim sürecinin" son düzlükte olduğunu yazdı.

İtalyan Doha tipi korveti öncelikli

Habere göre; Yunan donanmasının, maliyet açısından İtalyan Doha tipi korveti alma olasılığı oldukça yüksek.

Yunan Savunma Bakanlığı, İtalya’ya vereceği 4 korvet siparişinden 2’sinin hızlıca teslim edilebilmesi nedeniyle Doha’lara öncelik veriyor.

İtalyan korvetlerin dışında Fransa ve Hollanda korvetleri de Atina’nın değerlendirdiği seçenekler arasında. 4 korvet alımının Yunan donanmasına maliyeti 2 milyar euroyu bulabilir.

Leopardlar güncellenecek

Yunan basınına göre yeni korvetlerin alımı ile Ege’deki Yunan deniz alanının gözetlenmesi amaçlanıyor.

Yunan silahlanma programı kapsamında, Alman Leopard tanklarının modernizasyonu da planlanıyor. Maliyetinin ise 1 milyar euroya kadar ulaşması bekleniyor.

ABD'den helikopter alacaklar

7 adet Romeo tipi Amerikan denizaltısavar helikopterlerin alınması da Atina’nın gündeminde yer alıyor.

Anlaşma sağlanırsa 7 helikopterin ilk 3’ünün 2023’te, diğer 3’ünün 2024 ve sonuncusunun da 2025’te Atina’ya teslim edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da maliyeti 500 milyon euro olan MEKO sınıfı firkateynlerin modernizasyonu da masada.