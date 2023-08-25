  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin milli ve yerli üretilen savaş uçağı: ABD'ye karşı havada sürpriz F-16 adımı! İHA ve SİHA’lar ile ortak harekat

BAE, Katar ve Suudi Arabistan'dan Milli Muharip Uçak hamlesi! İşte bu gelişme ortalığı ayağa kaldırır

İkinci el araç fiyatları çıktı: Satın almak için bu sıradaki 'vekalet' oyunu ezberleri bozdu! Gelişme ortaya çıktı!

Bakan İstanbul için tahliye planını duyurdu

Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak! Yeni karar duyuruldu...

Akaryakıt fiyatları uçuşa geçerken Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: 5 lira birden...

Meteoroloji'den uyku kaçıran 'sıcaklık' uyarısı: 'Ağustos'un son haftası bir ay gibi uzun gelebilir'

CHP zihniyeti değişmiyor! Mahalle yanıyor Ülgür Gökhan saçını tarıyor

Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı: Kıbrıs'ta yeni bir çok büyük çirkin provokasyon daha! Dünyaya açıkladı

Milyonlarca kişi izleyip Suriyelilere küfretti, PKK/HDP'li Demirtaş'ın kuzeni çıktı!
Dünya Yunan Ordusu acil tedarik edecek füzeler için teklifi resmen açıklandı! O teklif hakkında yazılı cevap bakın ne oldu
Dünya

Yunan Ordusu acil tedarik edecek füzeler için teklifi resmen açıklandı! O teklif hakkında yazılı cevap bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:09:00 - 2023-08-25 15:18:39
Yunan Ordusu acil tedarik edecek füzeler için teklifi resmen açıklandı! O teklif hakkında yazılı cevap bakın ne oldu

Türkiye'nin Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 Havadan Atılan Balistik Füzesi'nin ilk atışını gerçekleştirmesinin ardından Yunanistan'ın Rampage tedarikini hızlandırma eğilimi, oldukça dikkat çekti, . Yunan Parlamento’suna tam anlamıyla son olarak verdiği yazılı cevapta, Yunan Ordusu için acil olarak tedarik edilecek füze sistemlerinin bilgilerine yer verildi, füzesinin alınması için bilgileri paylaştı. Duyanlar şaştı kaldı, bu konu ülkede günün olayı oldu. Yunan Ordusunun acil tedarik edeceği füzeler açıklandı.

Yunan Ordusu’nun öncelikli olarak tedarik edeceği savunma ekipmanları arasında, güdümlü hava-yer mühimmatları ile tanksavar füzeleri ve hava-hava füzeleri önemli bir yer tutuyor.

Bu doğrultuda Yunan Savunma Bakanlığı, 4 ay içerisinde yani bu yılına sonuna kadar; Yunan Hava Kuvvetleri için İsrail üretimi SPICE 1000/2000 Güdüm Kiti, yine İsrail üretimi Rampage Havadan Atılan Balistik Füze, MBDA üretimi IRIS-T Hava Hava Füzesi ve F-16/F-4 savaş uçakları için bazı diğer silah sistemlerinin tedarikini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Bakanlık, Yunan Kara Kuvvetleri için TOW Tanksavar Güdümlü Füze, 120mm Tank Topu Tatbikat Mühimmatı ve OH-58D Kiowa Warrior Silahlı Keşif Helikopterleri için destek hizmeti tedarik etmeyi planlıyor.

SavunmaSanayiST' com derlenen bilgilere göre; Yunan Donanması’nın MEKO-200HN F/G firkateynlerinin modernizasyonu ile 4 adet Korvet tedariki konularında ise sözleşmelerin, 2024 yılı başında imzalanacağı açıklandı. İlaveten bakanlığın bir diğer hedefi ise MUSIS/CSO çok uluslu askeri uydu programına katılım olarak açıkladı.

Havadan Atılan Balistik Füze Detayı

Bahsi geçen silah sistemleri arasında, İsrail üretimi Rampage Havadan Atılan Balistik Füze (ALBM) tedariki dikkat çekti. Yunanistan 2021 yılından bu yana İsrail’den Rampage tedarik etmeyi hedeflerken, bugüne kadar herhangi bir gelişme olmamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 Havadan Atılan Balistik Füzesi’nin ilk atışını gerçekleştirmesinin ardından Yunanistan’ın Rampage tedarikini hızlandırma eğilimi, oldukça dikkat çekti.

Rampage Füzesi

IAI (Israel Aerospace Industries) ve IMS (Israel Military Industries) tarafından geliştirilen Rampage füzesi, 150 km menzile ve 570 kg ağırlığa sahip. Füze GPS güdüm sistemi ile yön tayini yapabiliyor. Bu sayede hava koşulundan etkilenmeyen füze aynı zamanda ses üstü (süpersonik) hıza ulaşabiliyor.

İHA-230 Füzesi

TRG-230 Karadan Karaya Topçu Füzesini havadan atılacak şekilde modernize eden Roketsan, İHA-230 Füzesini geliştirdi. İHA-230’un başarılı atış denemeleri, AKINCI SİHA tarafından gerçekleştirildi.

Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir→ Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Çankırı'da bulundu: Dünya şoka girdi! İnsanlığın kökeniyle ilgili bildiğiniz her şeyi unutun!→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

ne alırsan al boş yunan kendin üretmedikten sonra daha dur yeni yeni silah sistemleri ile tanışmaya başladığında başkalarından silah alarak kendini sefil onları da zengin edeceksin.

Bal

Çok güzel. 2009 yılından beri iflas etmiş Yunanların ağababaları ve tasma sahipleri bez yetiştiremez oldular artık. Sabahları uyanınca yatakları yorganları korkudan tam ıslaktır. Korkudan az kaldı intihar edeceklerde sonunda bize parmak oynatmadan sadece helak oluşlarını izlemek kalacak. Akropolis'e minare dikip, camiye çevirip namaz kılacağımız günü iple çekiyorum...
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23