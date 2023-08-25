Yunan Ordusu acil tedarik edecek füzeler için teklifi resmen açıklandı! O teklif hakkında yazılı cevap bakın ne oldu

Yunan Ordusu’nun öncelikli olarak tedarik edeceği savunma ekipmanları arasında, güdümlü hava-yer mühimmatları ile tanksavar füzeleri ve hava-hava füzeleri önemli bir yer tutuyor.

Bu doğrultuda Yunan Savunma Bakanlığı, 4 ay içerisinde yani bu yılına sonuna kadar; Yunan Hava Kuvvetleri için İsrail üretimi SPICE 1000/2000 Güdüm Kiti, yine İsrail üretimi Rampage Havadan Atılan Balistik Füze, MBDA üretimi IRIS-T Hava Hava Füzesi ve F-16/F-4 savaş uçakları için bazı diğer silah sistemlerinin tedarikini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Bakanlık, Yunan Kara Kuvvetleri için TOW Tanksavar Güdümlü Füze, 120mm Tank Topu Tatbikat Mühimmatı ve OH-58D Kiowa Warrior Silahlı Keşif Helikopterleri için destek hizmeti tedarik etmeyi planlıyor.

SavunmaSanayiST' com derlenen bilgilere göre; Yunan Donanması’nın MEKO-200HN F/G firkateynlerinin modernizasyonu ile 4 adet Korvet tedariki konularında ise sözleşmelerin, 2024 yılı başında imzalanacağı açıklandı. İlaveten bakanlığın bir diğer hedefi ise MUSIS/CSO çok uluslu askeri uydu programına katılım olarak açıkladı.

Havadan Atılan Balistik Füze Detayı

Bahsi geçen silah sistemleri arasında, İsrail üretimi Rampage Havadan Atılan Balistik Füze (ALBM) tedariki dikkat çekti. Yunanistan 2021 yılından bu yana İsrail’den Rampage tedarik etmeyi hedeflerken, bugüne kadar herhangi bir gelişme olmamıştı.

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Türkiye’nin Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 Havadan Atılan Balistik Füzesi’nin ilk atışını gerçekleştirmesinin ardından Yunanistan’ın Rampage tedarikini hızlandırma eğilimi, oldukça dikkat çekti.

Rampage Füzesi

IAI (Israel Aerospace Industries) ve IMS (Israel Military Industries) tarafından geliştirilen Rampage füzesi, 150 km menzile ve 570 kg ağırlığa sahip. Füze GPS güdüm sistemi ile yön tayini yapabiliyor. Bu sayede hava koşulundan etkilenmeyen füze aynı zamanda ses üstü (süpersonik) hıza ulaşabiliyor.

İHA-230 Füzesi

TRG-230 Karadan Karaya Topçu Füzesini havadan atılacak şekilde modernize eden Roketsan, İHA-230 Füzesini geliştirdi. İHA-230’un başarılı atış denemeleri, AKINCI SİHA tarafından gerçekleştirildi.

Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.

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