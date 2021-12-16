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Gündem Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 22 düzensiz göçmen...
Gündem

Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 22 düzensiz göçmen...

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:08:00 -
Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 22 düzensiz göçmen...

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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