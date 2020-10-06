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Dünya Yunan Neo-Nazi grubu Altın Şafak için karar zamanı
Dünya

Yunan Neo-Nazi grubu Altın Şafak için karar zamanı

Yunanistan’da yargılanan aşırı sağcı Altın Şafak partisi için karar zamanı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:00:00 -
Yunan Neo-Nazi grubu Altın Şafak için karar zamanı

AFP'nin yaptığı habere göre, başkent Atina'da 5 yıldan fazla süren duruşmalarda savcılar, Neo-Nazi Altın Şafak partisinin, kurucusu Nikos Michaloliakos ve diğer komplocular tarafından denetlenip kontrol edilen şiddet içerikli bir suç örgütü olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Yunanistan’ın son yıllardaki en önemli davasında Nikos Michaloliakos dahil eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 68 parti üyesi hakkında çarşamba günü karar çıkması bekleniyor.

Soruşturmalar, faşizm karşıtı 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas'ın Eylül 2013'te ırkçı Altın Şafak çetesinin bir üyesi tarafından kovalanıp bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlamıştı.

Katil suçunu itiraf ederken, infiale yol açan saldırının ardından Altın Şafak'ın dayak, gözdağı ve cinayet gibi yöntemlere başvuran paramiliter bir örgüt olduğuna dair suçlamalar gündeme damgasını vurmuştu.

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