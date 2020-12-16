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Dünya Yunan milyarderlerden skandal Türkiye hamlesi: ABD'den 3 talepte bulundular
Dünya

Yunan milyarderlerden skandal Türkiye hamlesi: ABD'den 3 talepte bulundular

Yunan kökenli ABD'li milyarderler, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek Türkiye konusunda ABD'den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:03:00 -
Yunan milyarderlerden skandal Türkiye hamlesi: ABD'den 3 talepte bulundular

Yunan kökenli ABD'li milyarderler, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek ABD yönetiminden “Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekleme” çağrısında bulundu. “Türkiye ile Yunanistan birlikte yaşayabilir” başlığı atılan ilanda, birlikte yaşamanın koşulu olarak Türkiye'nin bölgedeki tüm faaliyetlerine son vermesi gerektiği belirtildi. Yunan milyarderler, ABD yönetiminden üç talepte bulundu.

ABD’de yaşayan Yunan kökenli milyarder iş insanları, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek ABD yönetimine “Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı destekleme” çağrısında bulundu.

Gazetenin 15 Aralık 2020 sayısında yayımlanan “Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da” başlıklı mektupta Türkiye’yi “bölgedeki tansiyonu yükselten ülke” olarak suçlayan Yunan iş insanları, ABD yönetiminden bir dizi talepte bulundu.

Türkiye’nin Ayasofya’ya tekrar cami statüsü kazandırması ve Ege ile Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmasının yanı sıra Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ’da bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının özellikle İsrail ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğinin hatırlatıldığı ilanda, ABD’den şu üç talepte bulunuldu:

• ABD, Türkiye’nin bölgedeki tansiyonu yükselten adımlarına karşı mümkün olan tüm adımları atmalıdır.

• ABD, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın pozisyonunu desteklemelidir.

• Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da. İki ülke halkları, daha barışçıl bir ekonomik ve kültürel geleceği hak ediyor.

Tam sayfa çıkılan ilanın altında Yunan kökenli milyarderler John A. Catsimatidis, Andrew Liveris, Dennis Mehiel, Michael Psaros ve George Stamas imzası bulunuyor.

Savaş uçakları alacaklar

Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar Euro’ya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı salı günü parlamentodan geçti. 

Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı

Yunanistan Parlamentosu'nda her geçen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken açıklamalar yapılıyor.

Son olarak vekillere seslenen bir Yunan milltvekili, Erdoğan'ın Yunan parlamentosunda 4 vekili olduğunu ve bunların Atina'ya ihanet ettiğini Türkçe açıklamalarla söylemesi büyük dalga konusu olmuştu.

 

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