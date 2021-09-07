Yunan medyasının son iddiası olay oldu: Türk SİHA'sı az kalsın helikopterimizi düşürüyordu

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Türk savunma sanayii ürünlerini yakından takip eden Yunan medyasının son iddiası olay oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Yunan adaları üzerine "askeri casusluk" amacıyla Türk İHA'larını gönderdiğini ileri süren Yunan medyası "Bu dengeleri değiştiren tehlikeli bir taktik" dedi.

Türkiye'nin İHA faaliyetlerinin "düşmanca" olduğunu ve Yunanistan sınırlarının ihlal edildiğini öne süren Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye herhangi bir bilgi vermeden Yunanistan toprakları üzerinde askeri uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu onların veri toplama, savunma güçlerimizin düzenini ortaya çıkarma ve tespit etme niyetini gösterir. Şiddet içeren bir şey yapmaları gerektiğinde neyle uğraşmaları gerektiğini bilmeleri gerektiği için."

"Biz her zaman Türk SİHA'larına karşı uçak kaldırmak zorundayız"

Türk İHA'larının son derece gelişmiş bir donanıma sahip olduğunu ve 7/24 kesintisiz görev yapabildiklerini aktaran Yunan medyası şunları kaydetti:

"Maliyeti çok düşük olan bu İHA'lar Yunan hava savunmasını sürekli olarak baskı altında tutuyor. Kısaca onlar bir İHA ile 24 saat havada kalabilirler. Biz ise her zaman savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kalacağız."

"Türk İHA'sı helikopterimizi düşürüyordu"

Bunun yanında bir Türk İHA'sının, eğitim uçuşu yapmak amacıyla savaş gemisinden kalkan bir Yunan helikopterini neredeyse düşüreceğini iddia eden Yunan medyası şöyle devam etti:

"Yunan helikopteri ile bir Türk İHA neredeyse çarpışıyordu. Türkler Ege'de ateşle oynuyorlar. Kışkırtıcı olmanın yanı sıra tehlikeli oluyorlar. Olay yakın zamanda Doğu Ege'de yaşandı. Yunan helikopteri eğitim uçuşu yapmak için Yunan fırkateyninden gece vakti havalandı ve 500 metre civarında yakın mesafede bir Türk İHA'sı gördüler. Büyük bir İHA değildi ama önlerinden geçebilecek kadar büyüktü. Ve bu bir kere olmadı 2 kere oldu. Türk İHA'sı tekrar geldi ve önlerinden geçti.

Helikopterin deneyimli operatörleri gerekli tüm işlemleri yaparak fırkateyne haber verdi ve gemiye geri döndü. Bu olay geceleri alçak irtifada İHA'ların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Türkler orada sadece İHA'ları ile pilot olmadan bulundukları için bizim pilotlarımızın hayatını tehlikeli hareketlerle riske atıyorlar. Aynı Türk İHA'larının donanma tatbikatı sırasında da Yunan gemilerinin üzerinde uçtuğunu not etmeliyiz. Bu provoaksyonlar Yunan operatörleri için son derece ciddi bir uyarıdır."