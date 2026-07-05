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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

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AA Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. İşte o iller ve yapılan uyarılar…

#1
Foto - İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Bakanlığın sosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

#2
Foto - İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

#4
Foto - İçişleri Bakanlığı duyurdu! 10 il için ‘sarı’ kodlu meteorolojik uyarı

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

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