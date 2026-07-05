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100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Türkiye'nin 20 farklı ilinden Aksaray'a gelen 100 TOGG ve 300 katılımcının yer aldığı "TOGG Team Türkiye" gezi turu başladı.

#1
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Aksaray Valiliğince düzenlenen TOGG Team Aksaray Gezi Turu'nun startı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda verildi.

#2
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Aksaray'a gelen 100 TOGG ve 300 katılımcı, düzenlenen program kapsamında TOGG konvoyu ile Çanlı Kilise'den Selime Katedrali'ne, Ihlara Vadisi'ne uzanan 116 kilometrelik tarihi güzergahtan geçecek.

#3
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Vali Murat Duru, açılışta yaptığı konuşmada, Aksaray Valiliği olarak Türkiye'nin yerli sanayisine, üretimine ve teknolojik bağımsızlığına katkı sunan her sivil inisiyatifin ve sivil toplum oluşumunun destekçileri olduklarını söyledi.

#4
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Vali Duru, şunları kaydetti: "TOGG, sadece bir otomobil değil, Türk mühendisliğinin ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonunun yollardaki en somut nişanesidir. 20 farklı şehirden gelen bu dev konvoy, bağımsız üretim gücümüzün harika bir göstergesidir.

#5
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Bu buluşma, geleceğin teknolojisi ile şanlı tarihimizi birleştiriyor. TOGG konvoyumuz, Çanlı Kilise'den Selime Katedrali'ne ve dünya harikası Ihlara Vadisi'ne uzanan 116 kilometrelik tarihi bir rota üzerinde arzı endam edecektir.

#6
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Bugün misafir ettiğimiz 100 araç ve 300 TOGG kullanıcısı aile, aynı zamanda Aksaray'ımızın gönüllü turizm elçileridir.

#7
Foto - 100 otomobil Aksaray’da buluştu TOGG Team Türkiye gezi turu başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı ortak bir milli gurur etrafında kenetleyen bu organizasyon, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı bir kez daha pekiştirmektedir." Konuşmanın ardından Vali Duru'nun makam aracı TOGG ile 100 araçlık konvoy yola çıktı.

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