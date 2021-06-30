  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-duruşma Yönetmeliği Resmi Gazetede! Yargı reformları başladı

Harchaoui kritik detayı paylaştı: Türkiye'nin hamleleri Paris'i harekete geçirdi

PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı

Şimdi İsrail düşünsün! 'Günün her saatinde başlayabilir'

Türkiye, Katar, Azerbaycan, Pakistan... Görüntüler geldi!

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: İngiliz gemisini batırsaydık...

Almanya İsrail’i yanına çekti ve açıkladı! ‘Nükleer silah edinmemeliler, onları kısıtlayacağız’

"CHP'nin anketçisi" Hakan Bayrakçı muhalefete fena patladı! "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?"

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran FETÖ'cünün cezası belli oldu

Azerbaycan’dan Ermenistan’a ‘sınır’ çağrısı
Arap ülkelerinde ‘sıcak’ alarmı
Bitlis Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle izne bağlandı
Beşiktaş'tan Diego Costa'ya dudak uçuklatan teklif
Valilik duyurdu! Şehirde 15 gün süreyle yasaklandı
Dünya Yunan medyasının korkusu manşetlere yansıdı: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor!
Dünya

Yunan medyasının korkusu manşetlere yansıdı: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor!

Yunan medyası, Arnavutluk'un Türkiye'den İHA/SİHA satın alacak olmasını "Türk İHA’ları Yunanistan’ın etrafını kuşatıyor" başlığı ile gördü.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 19:17:00 -
Yunan medyasının korkusu manşetlere yansıdı: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor!

Arnavutluk’un Türkiye’den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alacak olması, Yunan medyasında dikkat çekti.

Arnavutluk ile Türkiye arasında, 8.2 milyon euroluk İHA/SİHA anlaşması yapıldı. Satın alma onayı, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bildar Kuci'nin askerlerle birlikte İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitmesinin ardından geldi.

Yunan medyasında gündem oldu

Arnavutluk Parlamentosu tarafından yayınlanan belgede, İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü ise dünya gündeminden düşmüyor. Satın alma kararı, Yunan medyasında ses getirdi.

Yunan SL Press sitesi, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki anlaşmayı, "Türk İHA’ları Yunanistan’ın etrafını kuşatıyor" başlığı ile duyurdu.

"Dağlık Karabağ'da zafer kazandı"

Haberin detaylarında da şu ifadeler yer aldı:

"Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ savaşında kullanıldı ve Ermenistan'ı teslim olmaya zorlayarak zafer kazandı. Drone'lar savaşın gidişatını değiştirdi. Türkiye, ürününü tanıtmak ve etkinliğinin reklamını yapmak için bundan yararlandı. Erdoğan, geçmişte Yunanistan'a baskı yapmak için Arnavutluk'u kullandığını kanıtladı.

"Her an Yunanistan'ı tehdit edebilir"

Avlona'nın deniz üssü, Bayraktar TB2'nin üssü haline gelebilir ve her an Yunanistan'ı tehdit edebilir. Othonos'ta özel kuvvetler karakolu kurulduğunu açıklayan Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, teşkil ettiği tehlikeyi fark etti. Bu yılın mart ayına kadar hazır olması bekleniyordu, ancak olmadı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Levent 15

Çok "ŞİRİN " bir haber!!
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay