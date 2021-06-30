Yunan medyasının korkusu manşetlere yansıdı: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor!

Arnavutluk’un Türkiye’den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alacak olması, Yunan medyasında dikkat çekti.

Arnavutluk ile Türkiye arasında, 8.2 milyon euroluk İHA/SİHA anlaşması yapıldı. Satın alma onayı, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bildar Kuci'nin askerlerle birlikte İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitmesinin ardından geldi.

Yunan medyasında gündem oldu

Arnavutluk Parlamentosu tarafından yayınlanan belgede, İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA gücü ise dünya gündeminden düşmüyor. Satın alma kararı, Yunan medyasında ses getirdi.

Yunan SL Press sitesi, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki anlaşmayı, "Türk İHA’ları Yunanistan’ın etrafını kuşatıyor" başlığı ile duyurdu.

"Dağlık Karabağ'da zafer kazandı"

Haberin detaylarında da şu ifadeler yer aldı:

"Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ savaşında kullanıldı ve Ermenistan'ı teslim olmaya zorlayarak zafer kazandı. Drone'lar savaşın gidişatını değiştirdi. Türkiye, ürününü tanıtmak ve etkinliğinin reklamını yapmak için bundan yararlandı. Erdoğan, geçmişte Yunanistan'a baskı yapmak için Arnavutluk'u kullandığını kanıtladı.

"Her an Yunanistan'ı tehdit edebilir"

Avlona'nın deniz üssü, Bayraktar TB2'nin üssü haline gelebilir ve her an Yunanistan'ı tehdit edebilir. Othonos'ta özel kuvvetler karakolu kurulduğunu açıklayan Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, teşkil ettiği tehlikeyi fark etti. Bu yılın mart ayına kadar hazır olması bekleniyordu, ancak olmadı."